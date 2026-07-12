Uzun yıllardır Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapan Özgür Metin için, meslek hayatını sürdürdüğü hastanenin bahçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Metin'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, hastane yöneticileri, doktorlar, hemşireler, sağlık çalışanları ve çok sayıda seveni katıldı.

Hastane bahçesinde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okunup dualar edilirken, mesai arkadaşları tabutun başında gözyaşlarına hakim olamadı. Uzun yıllar birlikte görev yaptığı arkadaşları, Özgür Metin'i son yolculuğuna uğurlarken duygu dolu anlar yaşandı.

Sağlık camiasını yasa boğdu

Görev yaptığı süre boyunca çalışkanlığı, güler yüzü ve hastalara yaklaşımıyla meslektaşlarının sevgisini kazanan Özgür Metin'in ani vefatı, Alanya'daki sağlık camiasında büyük üzüntü yarattı. Tören boyunca birçok sağlık çalışanı gözyaşlarını tutamazken, Metin'in ailesi ve yakınları da taziyeleri kabul etti.

Mesai arkadaşları, Özgür Metin'i fedakar, yardımsever ve görevine bağlı bir sağlık çalışanı olarak hatırlayacaklarını ifade etti.

"Acımız çok büyük"

Törende konuşan Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Banu Karakuş Yılmaz, yaşanan kaybın hastane ailesini derinden etkilediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Acımız çok büyük. Değerli çalışma arkadaşımız Özgür Metin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum."

Başhekim Yılmaz, sağlık çalışanlarının büyük bir aile olduğunu belirterek, Özgür Metin'in meslek hayatı boyunca özveriyle görev yaptığını ve çalışma arkadaşlarının gönlünde her zaman güzel anılarla yaşayacağını söyledi.

Son yolculuğuna uğurlandı

Hastane bahçesindeki törenin ardından Özgür Metin'in naaşı, dualar ve helallik alınmasının ardından defnedilmek üzere son yolculuğuna uğurlandı. Sağlık çalışanları, meslektaşlarını alkışlar ve gözyaşları eşliğinde uğurlarken, törende duygusal anlar yaşandı.

Özgür Metin'in vefatı, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanları başta olmak üzere tüm sağlık camiasında derin üzüntüye neden oldu. Mesai arkadaşları, genç yaşta hayatını kaybeden Metin'i özverili çalışmaları, güler yüzü ve insanlara olan yaklaşımıyla hatırlayacaklarını ifade etti.