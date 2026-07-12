Yangın, dün saat 16.00 sıralarında Alanya'nın Çayarası Yaylası'nda bulunan zirai alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede kuru otların da etkisiyle yayıldı. Bölgeden yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Alanya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edilirken, yangının büyüme ihtimaline karşı gerekli tedbirler alındı. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, alevlere karadan yoğun şekilde müdahale etti. Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde yangın, çevrede bulunan ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Yangında kiraz ve zeytin ağaçlarının bulunduğu yaklaşık 1 dönümlük zirai alan zarar gördü. Bölgede bulunan bazı ağaçlar ve tarımsal bitki örtüsü yangından etkilenirken, daha büyük bir alanın zarar görmesi ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde önlendi.

Soğutma çalışması yapıldı

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, bölgede yeniden alevlenme riskine karşı uzun süre soğutma çalışması gerçekleştirdi. Ekipler, yangının etkili olduğu noktaları tek tek kontrol ederek olası riskleri ortadan kaldırdı.

Yangının nedeni araştırılıyor

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı. İlk belirlemelere göre yangının çıkış sebebi henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili teknik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar ve kuruyan bitki örtüsü nedeniyle yangın riskinin yükseldiğine dikkat çeken yetkililer, vatandaşları özellikle kırsal ve ormanlık alanlarda ateş yakmamaları, sigara izmariti atmaktan kaçınmaları ve duman ya da alev görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunmaları konusunda uyardı.