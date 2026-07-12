ALANYALI Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, Balkan Bisiklet Birliği Başkanı ve Dünya Bisiklet Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Emin Müftüoğlu, hem Türkiye'nin hem de Alanya'nın gururu olmaya devam ediyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Almanya'da düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda U23 Erkekler Omniumyarışını üçüncü sırada tamamlayarak tarihi başarı elde eden milli bisikletçi Ramazan Yılmaz ve federasyon yönetimi için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

“Almanya'nın Cottbus şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı ve Gençler Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası'nda U23 Erkekler Omnium yarışını üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalyakazanan milli bisikletçimiz Ramazan Yılmaz’ı yürekten kutluyorum. Milli sporcumuzun elde ettiği bu sonuç, Türkiye'nin Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonaları'nda 23 Yaş Altı Kategorisinde kazandığı ilk madalya olarak Türk bisiklet tarihindeki yerini almıştır. Avrupa’nın en güçlü sporcularının mücadele ettiği şampiyonada kürsüye çıkarak Ay-yıldızlı bayrağımızı gururla dalgalandıran Ramazan Yılmaz’ın başarısında emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ramazan Yılmaz’ın başarılarının devamını diliyorum.”

EMİN MÜFTÜOĞLU: BU TARİHİ MADALYA, TÜRK PİST BİSİKLETİNİN GELDİĞİ SEVİYEYİ GÖSTERİYOR

Ramazan Yılmaz'ın aldığı madalyanın ilk olması nedeniyle anlamlı olduğunu belirten Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, "Ramazan Yılmaz'ın Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı bronz madalya hepimizi büyük bir gurura taşıdı. Türkiye'nin Avrupa Şampiyonaları tarihinde U23 kategorisinde elde ettiği ilk madalya olması, bu başarıyı daha da anlamlı kılıyor. Ramazan Yılmaz'ı, teknik ekibimizi ve bu başarıda emeği bulunan herkesi yürekten kutluyorum. Bu tarihi sonuç; yıllardır kararlılıkla sürdürdüğümüz altyapı çalışmalarının, sporcularımızın özverisinin ve teknik ekibimizin sistemli çalışmalarının önemli bir ürünüdür. Konya Olimpik Velodromu'nun ülkemize kazandırılmasıyla sporcularımız dünya standartlarında bir tesiste antrenman yapma ve uluslararası başarı hedefiyle hazırlanma imkânına kavuştu. Bugün elde edilen bu madalya, yapılan yatırımın ve planlı çalışmanın en somut göstergelerinden biridir. Türk sporuna ve bisiklete verdikleri güçlü destek, Konya Olimpik Velodromu'nun ülkemize kazandırılmasına sağladıkları katkılar ve sporun gelişimine yönelik vizyonları dolayısıyla Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Dr. Osman Aşkın Bak'a şükranlarımı sunuyorum. Sporcularımızın uluslararası başarı yolculuğunda emeği bulunan tüm kurumlarımıza, antrenörlerimize ve paydaşlarımıza da teşekkür ediyorum” diye konuştu.