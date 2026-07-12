Elektrik dağıtım şebekesinde gerçekleştirilen planlı bakım çalışmaları kapsamında Alanya'nın farklı mahallelerinde gün boyunca enerji kesintisi yaşanacak. Yetkililer, çalışmaların hem şebeke güvenliğini artırmak hem de enerji arzının daha sağlıklı şekilde sürdürülebilmesini sağlamak amacıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Kesintiler saat 09.00'da başladı

Planlamaya göre kesintiler 12 Temmuz Pazar günü saat 09.00 itibarıyla başladı. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanması halinde elektriklerin saat 16.00'dan itibaren kademeli olarak yeniden verilmesi bekleniyor. Ancak olası teknik aksaklıklar nedeniyle çalışma süresinde değişiklik yaşanabileceği de ifade edildi.

Kayabaşı Mahallesi etkilenecek

Kesinti programı kapsamında Kayabaşı Mahallesi'nin Kayabaşı ve Şehitler bölgelerinde gün boyunca elektrik kesintisi uygulanıyor.

Oba Mahallesi'nde birçok noktada kesinti

Oba Mahallesi'nde ise Taşatan Caddesi, Taşatan bölgesi, Şahinkaya ile Yılmazlar Küme Evleri planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektriksiz kalacak.

Değirmendere Mahallesi de listede

Değirmendere Mahallesi'nde Değirmendere ve Taşatan bölgelerinde yaşayan vatandaşlar da kesintiden etkilenecek mahalleler arasında yer alıyor.

Toslak'ta farklı bölgelerde uygulanacak

Toslak Mahallesi'nde Kızılca, Şehitler ve Şehitler Sokak çevresinde bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanıyor.

Çıplaklı Mahallesi'nde de enerji kesilecek

Planlı bakım çalışmaları kapsamında Çıplaklı Mahallesi'nin bazı bölümlerinde de gün içerisinde elektrik verilemeyecek.

Yeniköy'de üç ayrı bölge etkilenecek

Yeniköy Mahallesi'nde Köyyeri, Köyyeri Mevkii ve İnö Mevkii bakım çalışmaları nedeniyle belirlenen saatler arasında elektriksiz kalacak.

Vatandaşlara uyarı

Yetkililer, kesintiden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların elektrikle çalışan cihazlarını önceden kapatmaları, elektronik eşyalarını ani enerji dalgalanmalarına karşı korumaları ve günlük planlarını kesinti saatlerini dikkate alarak yapmaları çağrısında bulundu.

Bakım çalışmalarının planlanan takvim doğrultusunda tamamlanması halinde, Alanya genelinde elektriklerin saat 16.00 itibarıyla yeniden verilmesi bekleniyor. Yetkililer, çalışmaların iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uygun şekilde sürdürüldüğünü belirterek vatandaşların gösterdiği anlayış için teşekkür etti.