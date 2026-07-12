2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi'nin (VNL) üçüncü etap son karşılaşmasında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Japonya'nın Osaka kentinde Tayland ile karşı karşıya geldi. Maça istediği gibi başlayamayan ay-yıldızlı ekip, ilk seti kaybetmesine rağmen mücadeleden kopmayarak rakibini 3-1 mağlup etti.

İlk set Tayland'ın

Karşılaşmanın ilk seti büyük çekişmeye sahne oldu. Son bölümü nefes kesen mücadelede Tayland, 27-25'lik skorla seti kazanarak maçta 1-0 öne geçti.

Filenin Sultanları oyuna ağırlığını koydu

İlk setin ardından toparlanan Daniele Santarelli'nin öğrencileri, ikinci sette daha etkili bir oyun ortaya koydu. Hücumda ve savunmada üstünlüğü ele geçiren milliler, seti 25-21 kazanarak durumu 1-1'e getirdi.

Üçüncü sette oyun kontrolünü tamamen eline alan A Milli Kadın Voleybol Takımı, rakibine sadece 19 sayı şansı tanıdı ve bu bölümü 25-19 kazanarak 2-1 öne geçti.

Dördüncü sette de hata yapmayan Filenin Sultanları, üstün oyununu sürdürdü. Kritik anlarda hata yapmayan milliler, seti 25-22, maçı ise 3-1 kazanarak grup etabını galibiyetle tamamladı.

Grup etabını 4. sırada bitirdi

Bu sonuçla Filenin Sultanları, VNL grup aşamasındaki 12 maçta 9. galibiyetini elde etti. Daha önce finallere katılmayı garantileyen milliler, grup etabını 4. sırada tamamlayarak önemli bir avantaj yakaladı.

Türkiye'nin çeyrek finalde karşılaşacağı rakip ise diğer maçların tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Hedef şampiyonluk

2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi Finalleri, 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek. Filenin Sultanları, finallerde şampiyonluk hedefiyle parkeye çıkacak.