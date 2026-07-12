Kaza, Fatih ilçesi Fevzipaşa Caddesi ile Yavuz Selim Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 38B hat numaralı Sultangazi-Vezneciler seferini yapan İETT otobüsü, caddeye dönüş yaptığı sırada seyir halindeki ambulansla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede büyük panik yaşanırken, kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralananlara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Kazada ambulansta görevli 3 sağlık personeli ile ambulansta bulunan hasta ve İETT otobüsündeki 1 yolcu yaralandı. İlk müdahalelerinin ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle Fevzipaşa Caddesi ve çevresinde trafik bir süre kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de araçlarda olası bir risk oluşmaması için gerekli kontrolleri gerçekleştirdi. Kaza yapan araçların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Kazanın nedeni araştırılıyor

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı. Güvenlik kameralarının incelenmesi ve sürücülerin ifadelerinin alınmasının ardından kazaya ilişkin detayların netlik kazanması bekleniyor.

Yetkililer, yaralıların sağlık durumlarının takip edildiğini, olayla ilgili soruşturmanın ise sürdüğünü bildirdi.