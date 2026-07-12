Olay, sabah saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 5 katlı apartmanda yaşayan vatandaşlar, binadan yayılan ağır kokuyu fark edince durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan ekipler, gerekli güvenlik önlemlerini aldıktan sonra apartmanın en üst katındaki daireye girdi. Evde tek başına yaşadığı öğrenilen Suriye uyruklu Refah Kadour, hareketsiz halde bulundu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 37 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Bunun üzerine olay yerine olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet Savcısı da çağrıldı. Ev ve çevresinde detaylı inceleme yapılırken, polis ekipleri olayın meydana geliş şekline ilişkin delil topladı.

Yaklaşık bir yıl önce eşinden boşanmış

Hayatını kaybeden Refah Kadour'un yaklaşık bir yıl önce eşinden boşandığı ve evde tek başına yaşadığı öğrenildi. Beş çocuk annesi olan Kadour'un ölüm haberi, yakınları ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu.

Polis ekipleri, kadının son olarak kimlerle görüştüğü ve ölümünden önceki süreçle ilgili bilgi toplamak amacıyla çevrede araştırma başlatırken, apartman sakinlerinin de ifadelerine başvuruldu.

Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek

Olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Refah Kadour'un cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Uzmanlar tarafından yapılacak otopsinin ardından Kadour'un ölüm nedeninin netlik kazanacağı öğrenildi. İlk incelemelerde ölümün nedenine ilişkin resmi bir açıklama yapılmazken, tüm ihtimallerin değerlendirildiği bildirildi.

Soruşturma sürüyor

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, olayın doğal ölüm mü, sağlık kaynaklı bir durum mu yoksa farklı bir nedenle mi gerçekleştiğini ortaya çıkarmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Otopsi raporunun tamamlanmasının ardından Refah Kadour'un kesin ölüm nedeni kamuoyuyla paylaşılacak.