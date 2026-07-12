Kaza, dün sabah saatlerinde Gazipaşa ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Miraç Gizler'in kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın etkisiyle araçtan fırlayan sürücü, yaklaşık 400 metre aşağıdaki kayalık ve çalılık alana savrulurken, otomobil ise uçurumdan denize düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

7 saatlik zorlu kurtarma operasyonu

Ekipler, sarp ve engebeli arazide ağır yaralı halde bulunan Ahmet Miraç Gizler'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ancak bulunduğu noktanın karadan ulaşıma elverişsiz olması nedeniyle yaralının tahliyesi büyük güçlükle gerçekleştirildi.

İlk olarak deniz yoluyla tahliye seçeneği değerlendirildi. Fakat sarp kayalıklar ve bölgenin zorlu coğrafi yapısı nedeniyle bu plan uygulanamadı. Bunun üzerine bölgeye helikopter desteği istendi.

Yaklaşık 7 saat süren yoğun çalışmanın ardından Ahmet Miraç Gizler, bulunduğu noktadan helikopterle alınarak güvenli bölgeye ulaştırıldı. Burada hazır bekleyen ambulansa alınan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yaşamını yitirdi

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Ahmet Miraç Gizler kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Acı haber, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.