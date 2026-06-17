Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Antalya ve ilçelerindeki altyapı ile çevre sorunlarını gündeme taşıdı. Arı, özellikle yapım süreci yılan hikayesine dönen Manavgat Yeni Devlet Hastanesi projesinin yanlış yer seçimi nedeniyle atıl kaldığını ve milli servetin heba edildiğini açıkladı.

Geçmiş seçim dönemlerinde verilen vaatlere rağmen projenin temel aşamasını geçemediğini belirten Arı, alanın yapılaşmaya uygun olmadığı yönündeki uyarılarının dikkate alınmadığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'na daha önce yaptığı çağrıları hatırlatan milletvekili, sürecin başından bu yana uyarılarda bulunduğunu ifade etti.

GÖL TARLASI UYARISI

Hastane için seçilen bölgenin halk arasında 'göl tarlası' olarak bilindiğini aktaran Arı, bu alanda inşaat yapmanın çok ciddi maliyetler doğuracağını daha önce de dile getirdiğini bildirdi. Arı'nın paylaştığı verilere göre, Manavgat'a 400 yataklı hastane sözü verilmesinin üzerinden 2 bin 300 gün, Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan son açıklamanın üzerinden ise bin 900 gün geçti. Buna rağmen projenin ilerlememesi, bölge halkının sağlık hizmetlerine erişim beklentisini olumsuz etkiliyor.

HASTANE İNŞAATINDA ZEMİN FAKTÖRÜ NEDEN ÖNEMLİ?

Büyük ölçekli kamu yatırımlarında, özellikle hastane gibi ağır ve kompleks yapıların 'göl tarlası' statüsündeki yüksek taban suyu seviyesine sahip zeminlere inşa edilmesi mühendislik açısından zorlu süreçler gerektiriyor. Zemin sıvılaşması riski ve su yalıtımı problemleri, projelerin hem maliyetini katlanarak artırıyor hem de inşaat sürelerinin öngörülemeyen şekilde uzamasına neden oluyor.

TARIM ARAZİLERİ VE COP31 ENDİŞESİ

Meclis kürsüsündeki konuşmasında çevre ve tarım politikalarına da değinen Arı, EXPO 2016 projesi kapsamında bin 121 dönüm birinci sınıf tarım arazisinin yok edildiğini hatırlattı. Yaklaşan COP31 zirvesi öncesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na seslenen Arı, EXPO alanının karşısındaki 150 dönümlük tarım toprağının üzerinin örtülerek beton döküldüğünü duyurdu. Bu alanın etkinlik sonrası eski haline getirilip getirilmeyeceği sorusunu yöneltti.

Konuşmasının son bölümünde esnafın ekonomik sıkıntılarına dikkat çeken Arı, ticari plaka satışlarındaki muafiyetlerin suistimale açık olduğunu savundu. Borç yapılandırmalarındaki faiz yükünün esnafı zorladığını belirten Arı, bu konuda acil ve kalıcı çözümler üretilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.