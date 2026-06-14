Manavgat'ta yaşanan av kazası, bir aileyi yasa boğdu. Ekin tarlalarına zarar veren yaban domuzlarını uzaklaştırmak ve avlamak amacıyla gece saatlerinde araziye çıkan Abdullah Türk (47), akrabalarının açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Manavgat’a bağlı Beşkonak Karahanlı Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede çiftçilik yapan Abdullah Türk, ürünlerine zarar veren yaban domuzları nedeniyle bacanağı R.T., yeğeni F.T. ve R.Ö. ile birlikte avlanmak üzere araziye çıktı.

ÇALILIKTAN GELEN SES FACİAYA NEDEN OLDU

İddiaya göre grup, ekin tarlalarının yakınında avlandığı sırada çalılık alandan sesler gelmeye başladı. Seslerin yaban domuzlarından kaynaklandığını düşünen R.T. ve F.T., yanlarında bulunan tüfeklerle sesin geldiği yöne doğru ateş etti.

Silah seslerinin ardından bölgeyi kontrol eden iki akraba, yerde hareketsiz yatan kişinin Abdullah Türk olduğunu görünce büyük şok yaşadı.

SAĞLIK EKİPLERİ ÖLÜMÜNÜ BELİRLEDİ

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri ile birlikte Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Beşkonak Jandarma Karakolu ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, kurşunların isabet ettiği Abdullah Türk’ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Talihsiz adamın cenazesi, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı.

İKİ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından bacanak R.T. ile yeğen F.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin ifadelerinin alınması için karakola götürüldüğü öğrenildi.

Jandarma ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, kullanılan silahlar da kriminal inceleme için muhafaza altına alındı.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

İlk bulgular olayın bir av kazası sonucu meydana geldiğini gösterirken, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Yetkililer, özellikle gece saatlerinde yapılan av faaliyetlerinde hedefin net şekilde görülmeden ateş edilmesinin ciddi riskler taşıdığına dikkat çekti.

Manavgat’ta yaşanan olay, bölgede büyük üzüntüye neden olurken, Abdullah Türk’ün yakınları acı haberle yasa boğuldu.