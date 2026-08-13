Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'nde yaşayan engelli M.A.'ya ait evden 5 kamyon dolusu çöp ve atık malzeme tahliye edildi. Kepez Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle temizlenen ev, baştan aşağı yenilenerek sağlıklı bir yaşam alanına dönüştürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Sağlığı Birimi ekipleri adres üzerinde kapsamlı bir çalışma başlattı. Ekiplerin mesaisi sonucunda evin içi ve çevresindeki atıklar tamamen bertaraf edildi. Toplanan 5 kamyon çöp, bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştırılarak imha alanlarına yönlendirildi.

SOSYAL DESTEK NASIL SAĞLANDI?

Atıkların tahliyesinin ardından belediyenin temizlik personeli tarafından evde detaylı dezenfeksiyon ve hijyen çalışması gerçekleştirildi. Fiziki temizliğin tamamlanmasıyla birlikte Kepez Belediyesi Sosyal İşler Birimi ekipleri devreye girerek ailenin temel ihtiyaçlarını karşıladı. Yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla evdeki eski eşyalar yenileriyle değiştirildi ve evde yaşayan çocukların talepleri yerine getirildi.

ÇÖP EVLER NEDEN BİLDİRİLMELİ?

Uzmanlara göre, biriktirme hastalığı sonucu oluşan çöp evler, sadece içinde yaşayanlar için değil, çevre sakinleri için de ciddi enfeksiyon ve haşere riski barındırıyor. Belediyelerin yürüttüğü bu tür müdahaleler, dezavantajlı bireylerin topluma sağlıklı entegrasyonunu sağlarken mahalledeki salgın hastalık risklerini de önlüyor. Yetkililer, vatandaşların çevrelerinde şüphelendikleri benzer durumları yerel yönetimlerin çağrı merkezlerine bildirmesinin halk sağlığı açısından kritik olduğunu aktarıyor.