Amasya Göynücek’te deprem: Sarsıntı çevre ilçelerde de hissedildi

Amasya’nın Göynücek ilçesinde saat 13.33 sıralarında deprem meydana geldi. Sarsıntı Amasya’nın yanı sıra Çorum ve Tokat’ın bazı ilçelerinde de hissedildi.

Amasya’nın Göynücek ilçesi 13 Ağustos Perşembe günü öğle saatlerinde depremle sarsıldı. Saat 13.33’te kaydedilen deprem kısa süreli paniğe neden oldu.

SARSINTI ÜÇ İLİN BAZI NOKTALARINDA HİSSEDİLDİ

Deprem yalnızca Göynücek’te değil, çevredeki yerleşimlerde de hissedildi. İlk bilgilere göre sarsıntıyı Çorum’un Mecitözü ile Tokat’ın Zile ilçesinde bulunan vatandaşlar da hissetti.

Depremin ardından bölgede olumsuz bir durum yaşanıp yaşanmadığına ilişkin kontroller sürüyor. Şu ana kadar can veya mal kaybına ilişkin resmi bir açıklama paylaşılmadı.

DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNE İLİŞKİN FARKLI VERİLER VAR

Depremin büyüklüğü konusunda ilk kaynaklarda farklı ölçümler yer aldı. Kullanıcı tarafından aktarılan AFAD verisinde büyüklük 3,6 olarak belirtilirken, Kandilli Rasathanesi kaynaklı güncel kayıtlarda Göynücek merkezli sarsıntının büyüklüğü 3,9 olarak bildirildi.

Bu nedenle depremin büyüklüğüne ilişkin kurumların güncel kayıtlarının esas alınması gerekiyor. Bölgede yaşanabilecek yeni gelişmeler ilgili kurumların açıklamalarıyla netleşecek.