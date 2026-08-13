Antalya Büyükşehir Belediyesi, kırsal kalkınmayı desteklemek ve altyapı eksikliklerini gidermek amacıyla Alanya'nın yüksek kesimlerine yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Yapılan son çalışmayla, ilçe merkezine yaklaşık 50 kilometre mesafede bulunan Asmaca Yaylası'nın içme suyu hattındaki problemlerin çözüme kavuşturulması hedefleniyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın bildirdiğine göre, bölgedeki altyapı ihtiyacını karşılamak üzere 1700 metre uzunluğunda ve 90'lık çapa sahip içme suyu boruları temin edildi. Akdağ eteklerinde yer alan yaylaya kamyonlarla taşınan malzemeler, iş makinelerinin yardımıyla indirilerek mahalle yönetimine teslim edildi.

YAYLADAKİ SU SIKINTISI GİDERİLİYOR

Mevcut içme suyu hattında meydana gelen arızaların onarılması ve henüz su ulaşmayan noktalara yeni hat çekilmesi için kullanılacak olan borular, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı. Teslimat sırasında değerlendirmelerde bulunan Asmaca Mahallesi Muhtarı Ahmet Demir, yaylada uzun süredir içme suyu hattıyla ilgili çeşitli sorunlar yaşadıklarını belirtti.

Muhtar Demir, temin edilen malzemelerin hem arızalı bölgelerin yenilenmesinde hem de yeni hat çekiminde değerlendirileceğini ifade etti. Demir ayrıca, taleplerini hızla yerine getiren Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir ve belediye ekiplerine teşekkürlerini iletti.

BÖLGESEL ALTYAPI YATIRIMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Alanya gibi sahil ilçelerinde yaz aylarında yaşanan yoğun yayla göçü, yüksek rakımlı bölgelerdeki su ve yol altyapısının önemini artırıyor. Özellikle tarımsal üretimin ve hayvancılığın sürdürülebilirliği açısından, kırsal mahallelerdeki içme suyu hatlarının kesintisiz hizmet vermesi bölge ekonomisi için kritik bir unsur olarak değerlendiriliyor. Asmaca Yaylası'na yapılan bu son destek de yerel halkın yaşam standartlarını doğrudan etkileyen önemli bir adım olarak öne çıkıyor.