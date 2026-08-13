Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, İspanya futbolunun en büyük organizasyonlarından İspanya Süper Kupası, 2027 yılında İstanbul'da gerçekleştirilecek. Karşılaşmalar, 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

Kupa mücadelesinde La Liga ve Kral Kupası'nın zirvesindeki dört takım yer alacak. Dünya futbolunun yakından takip ettiği Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad, şampiyonluk kupasını kazanmak için Türkiye'de karşı karşıya gelecek.

DÖRTLÜ FİNAL FORMATI NASIL UYGULANIYOR?

İspanya Futbol Federasyonu tarafından son yıllarda dörtlü final formatıyla oynatılan Süper Kupa, yerel sınırları aşarak uluslararası bir marka haline getirildi. İki yarı final ve bir final maçından oluşan turnuva, son dönemde Suudi Arabistan gibi yurt dışı lokasyonlarında düzenlenerek küresel bir spor etkinliğine dönüştürülmüştü.

Avrupa'nın en yüksek kapasiteli stadyumlarından biri olan Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı bu dev etkinlik, kentin spor turizmine doğrudan etki edecek. Turnuva haftasında dünyanın dört bir yanından binlerce taraftarın İstanbul'a gelmesi öngörülüyor.