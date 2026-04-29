BARTIN’da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, üniversite yolunda büyük paniğe neden oldu. Bartın Üniversitesi’ne öğrenci taşıyan özel halk otobüsü, kampüs girişindeki virajda kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerine devrildi. Kazada 44 öğrenci ile iki sürücü hafif yaralandı.

KAZA KAMPÜS GİRİŞİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, saat 08.30 sıralarında Bartın-Ankara kara yolu üzerinde, Bartın Üniversitesi Kutlubey Yazıcılar Kampüsü önünde yaşandı. Kent merkezinden üniversiteye öğrenci taşıyan H.K. yönetimindeki 74 HO 1053 plakalı özel halk otobüsü, viyadük altındaki kavşaktan dönüş yaptığı sırada yan yoldan gelen İ.Ç. idaresindeki 06 FEB 298 plakalı otomobilin üzerine devrildi.

Devrilmenin etkisiyle otobüste bulunan öğrenciler büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar ilk müdahaleyi yaptı.

44 ÖĞRENCİ YARALANDI

Kazada otobüste bulunan 44 öğrenci ile her iki araç sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 12 öğrencinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği, diğer yaralıların ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından güvenlik güçleri olay yerinde inceleme yaparken, kazanın oluş nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı. İlk değerlendirmelerde kazanın viraj ve dönüş sırasında meydana geldiği üzerinde duruluyor.

Üniversite yolunda yaşanan bu tür kazalar, özellikle sabah saatlerindeki yoğunluk nedeniyle trafik güvenliği konusunu bir kez daha gündeme taşıdı.