ALANYA Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete giren Alanya Plaj Sporları Merkezi, geçtiğimiz günlerde muhteşem bir boks gecesine sahne oldu. TFC tarafından Bayram Yalçın ve Velihan Uslu tarafından düzenlenen boks gecesinin yıldızı, "Kafkas Kartalı" lakaplı başarılı sporcu Aziz Ertaç oldu. 95 kilogram kategorisinde ringe çıkan Ertaç, güçlü rakibi Wojciech Suchek karşısında sergilediği üstün performansla geceye damga vurdu. Mücadeleyi nakavtla kazanan Ertaç, şampiyonluğa uzanarak büyük alkış topladı. Alanyalı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda tribünler tamamen dolarken, ringdeki mücadeleler kadar sahne performansları da dikkat çekti. DJ performansları ve çeşitli etkinliklerle renklenen gece, spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Boks tutkunlarının hafızasında uzun süre yer edecek organizasyon, Alanya’nın spor turizmi açısından da önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.
Kafkas Kartalı'ndan Alanya'da nakavtlı zafer
Alanya, geçtiğimiz hafta sonu unutulmaz bir boks gecesine ev sahipliği yaptı. Turkish Fighting Championship (TFC) tarafından Alanya Plaj Sporları Merkezi'nde düzenlenen dev organizasyonda tam 12 boksör ringe çıkarak izleyenlere heyecan dolu anlar yaşattı
Muhabir: Cemali AYDINOĞLU
