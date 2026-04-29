ALANYA Belediyesi tarafından geçtiğimiz yıl faaliyete giren Alanya Plaj Sporları Merkezi, geçtiğimiz günlerde muhteşem bir boks gecesine sahne oldu. TFC tarafından Bayram Yalçın ve Velihan Uslu tarafından düzenlenen boks gecesinin yıldızı, "Kafkas Kartalı" lakaplı başarılı sporcu Aziz Ertaç oldu. 95 kilogram kategorisinde ringe çıkan Ertaç, güçlü rakibi Wojciech Suchek karşısında sergilediği üstün performansla geceye damga vurdu. Mücadeleyi nakavtla kazanan Ertaç, şampiyonluğa uzanarak büyük alkış topladı. Alanyalı sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği organizasyonda tribünler tamamen dolarken, ringdeki mücadeleler kadar sahne performansları da dikkat çekti. DJ performansları ve çeşitli etkinliklerle renklenen gece, spor ve eğlenceyi bir araya getirdi. Boks tutkunlarının hafızasında uzun süre yer edecek organizasyon, Alanya’nın spor turizmi açısından da önemli bir merkez olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Antalya'da 30 Nisan alarmı: Alanya dahil birçok ilçede saatler sürecek elektrikler kesilecek
Antalya’da 30 Nisan alarmı: Alanya dahil birçok ilçede saatler sürecek elektrikler kesilecek
Yılmazoğlu Group Sahibi Görkem Yılmazoğlu Ve MisafirleriVeli Boz, Süleyman Özdemir, Hüseyin Çarşambaoğlu Ve Murat BaşVahdet Dur Ve AnnesiUtku Türkyılmaz Ve ArkadaşlarıTfc Başkanı Bayram YalçınTevfik Akgül Ve ArkadaşlarıSeymen Öztürk, Emrah ÖmeroğluKutalmış Erodağn Başer, Oğuzhan Mavi, Şafak Kurt, Mhp Konya Melis Üyesi Grup Başkan Vekili Ümit GülolSerdar Çelik Ve Aziz ErtaçKenan BayramovI M G 2733I M G 2731I M G 2650I M G 2593I M G 2540I M G 2536I M G 2532I M G 2527I M G 2523I M G 2522I M G 2520I M G 2513I M G 2509I M G 2487I M G 2481I M G 2471I M G 2468I M G 2464I M G 2463I M G 2449Gecenin Organizatörü Velihan Uslu Ve Bayram YalçınErato Yatch Habib Erat Ve Tfc Başkanı Bayram YalçınCengiz Karakaş Ve Yusuf YıldırımBurak Mesele Ve DostlarıBoz Kuyumculuk Sahibi Beda Boz Ve MisafirleriAziz Ertaç Ve EkibiAziz Ertaç Ve AilesiAziz Ertaç Rakibini Mağlup Etti.Ana Sponsor Erato Yatch Habib EratAk Alanya Turizim Ceyhun Küçükyılmaz, Mustafa UsluAdnan ÇarşambaoğluAdil Okan Ve Dostları

Muhabir: Cemali AYDINOĞLU