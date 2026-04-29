Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Resmî Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenleme ile sektör temsilcilerinin uzun süredir beklediği mezuniyet şartı esnetildi. Başkan Akkaya, yaptığı açıklamada özellikle yetki belgesi alım sürecinde büyük bir engel teşkil eden lise mezuniyeti zorunluluğunun artık tarih olduğunu belirterek esnafın önündeki bürokratik engellerin bir bir kalktığını vurguladı.

YENİ DÜZENLEME İLE EĞİTİM ŞARTI İLKÖĞRETİME İNDİRİLDİ

Yayımlanan son yönetmelik değişikliğiyle birlikte, Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik’in ilgili maddelerinde köklü revizyonlara gidildi. En dikkat çekici değişiklik, yetki belgesi başvurularında aranan "lise mezunu olma" ibaresinin "ilköğretim" olarak güncellenmesi oldu. Başkan Ali Akkaya, bu düzenlemenin mesleğe yıllarını vermiş ancak mezuniyet şartı nedeniyle belge alamayan esnaflar için büyük bir fırsat olduğunu ifade etti. Bu adımın sektördeki kayıt dışılığın önüne geçmesi ve profesyonel ticaretin tabana yayılması hedefleniyor.

YETKİ BELGELERİNDE TADİL VE YENİLEME SÜREÇLERİ KOLAYLAŞTI

Yeni yönetmelik sadece eğitim şartını değil, aynı zamanda yetki belgelerinin güncellenme süreçlerini de yeniden tanımlıyor. Artık işletme adı veya ticaret unvanı değişikliği dışındaki tüm bilgi güncellemeleri "tadil" kapsamında değerlendirilecek. İşletmelerin unvan değişikliği durumunda ise belgelerini yenilemeleri gerekecek. Akkaya, başvuruların Bilgi Sistemi üzerinden dijital ortamda yapılacağını ve 30 günlük başvuru süresinin ardından il müdürlüklerinin 10 gün içinde süreci sonuçlandıracağını belirterek, işlemlerin artık çok daha hızlı ve şeffaf bir şekilde yürütüleceğinin altını çizdi.

ESNAFIN TALEPLERİ KARŞILIK BULMAYA DEVAM EDİYOR

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen bu yeni düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte galerici esnafının üzerindeki yükün hafiflediğini belirten Alanya Şoförler Odası Başkanı Ali Akkaya, esnafın haklarını savunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Geçici maddelerin kaldırılması ve belgelerin geçerliliğine dair yapılan eklemelerin sektöre dinamizm katacağını savunan Akkaya, tüm galerici esnafını yeni yönetmelik kurallarına uyum sağlamaya ve yetki belgelerini güncel şartlara göre tanzim etmeye davet etti.

Kaynak: Haber Merkezi