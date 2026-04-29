Alanya’da yaşayan 45 yaşındaki Fatih Kasmuş, uzun süredir kurduğu kutsal topraklara motosikletle gitme hayalini gerçekleştirdi. Bir sürücü kursunda çalışan Kasmuş, 1 Nisan’da Alanya’dan yola çıktı ve yaklaşık 21 gün süren yolculuğun ardından Suudi Arabistan’a ulaştı.

Kasmuş, yolculuk boyunca Cilvegözü Sınır Kapısı, İdlib, Ürdün, Tebük, Medine ve Mekke güzergahını kullandı. Motosikletle yapılan Alanya çıkışlı umre yolculuğu, toplamda yaklaşık 7 bin kilometreye ulaştı.

GÜMRÜKTE 10 SAAT BEKLEDİLER

Fatih Kasmuş, yolculuğun en zor bölümünün sınır geçişleri olduğunu söyledi. Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan geçişte uzun süre beklediklerini belirten Kasmuş, “Gümrükten geçebilmemiz yaklaşık 10 saat sürdü. Suriye tarafında da motosikletle geçiş konusunda sıkıntı yaşadık” dedi.

Kasmuş, motosikletle kara yolundan umreye gitmenin uzun zamandır aklında olduğunu belirterek, “Yıllardır düşüncemiz, planımız vardı. Kara yoluyla umre yapmak biraz sıkıntılıydı. Şubat ayında bu yol açılınca hazırlıklarımı yaptım ve 1 Nisan itibarıyla yola çıktım” ifadelerini kullandı.

MEDİNE VE MEKKE’DE UMRE ZİYARETİ

Kasmuş ve yol arkadaşı, İdlib ve Ürdün üzerinden Suudi Arabistan’a geçti. Tebük’ten sonra Medine’ye ulaşan ikili, burada dört gün kaldı. Daha sonra Mekke’ye geçen Kasmuş, ihrama girerek umre ibadetini yerine getirdi.

Fatih Kasmuş, “Medine’de toplam dört gün kaldık, sonra Mekke’ye geçtik. Mekke’nin girişinde ihramlarımızı giydik. Toplamda altı gün Mekke’de kaldık, bütün umre ziyaretimizi yaptık” dedi.

DÖNÜŞTE PETRA VE TÜRK ŞEHİTLİĞİ ZİYARETİ

Umre ziyaretinin ardından dönüşe geçen Kasmuş ve arkadaşı, Ürdün’de Petra Antik Kenti’ni gezdi. Burada kısa bir mola veren ikili, çadır kurarak geceyi bölgede geçirdi.

Kasmuş, dönüş yolunda Ürdün’deki Türk Şehitliği’ni ve Şam’daki Emevi Camii’ni de ziyaret ettiklerini anlattı. Yolculuk, 21 Nisan akşamı Kasmuş’un yeniden Alanya’daki iş yerine dönmesiyle tamamlandı.

500 LİTRE BENZİN, 70 BİN TL MASRAF

Kasmuş, yolculuk boyunca yaklaşık 450-500 litre benzin tükettiklerini söyledi. Yakıt maliyetinin yaklaşık 23 bin TL olduğunu belirten Kasmuş, konaklama, yemek ve diğer giderlerle birlikte kişi başı masrafın 70 bin TL civarında olduğunu ifade etti.

Arabistan’da benzin istasyonları arasındaki mesafenin zaman zaman çok uzadığını söyleyen Kasmuş, “Depomuz yarıya düştüğünde gördüğümüz her yerden benzin almaya çalıştık” diye konuştu.