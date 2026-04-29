Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş’un Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındığı, yerine Tuğgeneral Esat Çetin’in atandığı bildirildi.

Konya’da askeri üs komutanlığı düzeyinde yapılan görev değişimi, Konyaspor-Fenerbahçe maçı sırasında yaşanan uçuş görüntülerinin ardından gündeme geldi.

Edinilen bilgilere göre, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş, Hava Kuvvetleri Komutanlığı emrine alındı. Kuş’un yerine ise Bandırma 6. Ana Jet Üssü Komutanı Tuğgeneral Esat Çetin atandı.

MAÇ SIRASINDA STADIN ÜZERİNDEN UÇMUŞLARDI

21 Nisan’da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması sırasında stadyum çevresinde F-16 ve Sikorsky helikopterinin geçiş yaptığı belirtilmişti. Uçuş sırasında oluşan gürültünün canlı yayına da yansıdığı ifade edildi.

Maç gününde tribünde açılan ve üzerinde jet görselleri bulunan “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankart da sosyal medyada çok konuşuldu.

GÖREV DEĞİŞİMİ İDDİALARLA GÜNDEME GELDİ

Görev değişikliğinin doğrudan maçtaki uçuşlarla bağlantılı olup olmadığına ilişkin resmi makamlarca yapılmış ayrıntılı bir açıklama bulunmuyor. Ancak birçok haber kaynağı, değişimin stadyum üzerindeki uçuşların ardından yaşandığına dikkat çekti.

Bu nedenle haberin merkezinde, kesinleşmiş bilgi olarak görev yeri değişikliği; iddia düzeyindeki bölümde ise maç sırasında yapılan uçuşların bu kararda etkili olduğu yönündeki değerlendirmeler yer alıyor.

YERİNE ESAT ÇETİN ATANDI

Yeni görevlendirmeyle birlikte Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı’na Tuğgeneral Esat Çetin getirildi. Üste devir teslim sürecinin yapılması bekleniyor.

Olay, hem spor kamuoyunda hem de askeri protokol açısından tartışma yarattı. Özellikle maç sırasında askeri hava araçlarının stadyum çevresinde görünmesi, güvenlik ve yetki kullanımı yönünden soru işaretlerine neden oldu.