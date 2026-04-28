Alanya’nın Bademağacı Mahallesi’nde meydana gelen traktör kazası, kırsal bölgelerde yaşanan trafik risklerini bir kez daha gündeme getirdi. V.A. (63) idaresindeki traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

KONTROLDEN ÇIKIP ŞARAMPOLE DEVRİLDİ

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı traktör, yol kenarından çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın etkisiyle sürücü yaralandı.

VATANDAŞLAR HEMEN İHBAR ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDI

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücünün sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi paylaşılmadı.

KIRSAL YOLLARDA DİKKAT UYARISI

Yetkililer, özellikle kırsal ve eğimli yollarda kullanılan traktör ve tarım araçlarında dikkatli olunması gerektiğini vurguluyor. Bu tür kazaların çoğunlukla kontrol kaybı ve yol şartlarından kaynaklandığına dikkat çekiliyor.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.Mehmet Al