Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde 9 Haziran günü saat 04.00 sıralarında meydana gelen olayda, Almanya vatandaşı E.M.B.'nin evine giren şahıslar gasp eylemi gerçekleştirdi. Güvenlik güçlerinden edinilen bilgiye göre, bıçak zoruyla mağduru tehdit eden zanlılar, evde bulunan 20 bin lirayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Mağdurun durumu yetkililere bildirmesinin ardından harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), faili meçhul şahısların yakalanması için geniş çaplı bir çalışma başlattı. Bölgedeki güvenlik kameralarını detaylı şekilde inceleyen ekipler, şüphelilerin eve girmeden önceki anlarının kayıtlara yansıdığını tespit etti.

AVSALLAR'DA YAKALANDILAR

Kamera kayıtları üzerinden kimlikleri ve kaçış güzergahları belirlenen O.G. (34), İ.S. (31), İ.K. (30) ve İ.B. (17) isimli dört şüpheli, Avsallar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarmadaki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BÖLGEDE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ NASIL?

Alanya genelinde yaz sezonunun başlaması ve yabancı yerleşik nüfusun yoğunluğu, kolluk kuvvetlerinin güvenlik tedbirlerini sıklaştırmasını beraberinde getiriyor. Özellikle Kargıcak, Mahmutlar ve Avsallar gibi sahil bantlarında JASAT ekiplerinin devriye faaliyetleri ile teknolojik altyapı destekli fail tespit oranları, bölgedeki asayişin sağlanmasında kritik bir rol üstleniyor.