2026 FIFA Dünya Kupası'nın Meksika'daki açılış töreninde sahne alan Shakira, Burna Boy ile birlikte turnuvanın resmi şarkısı olan “Dai Dai”yi seslendirdi. Ancak milyonlarca kişinin izlediği gösterinin ardından sosyal medyada farklı bir tartışma başladı. Bazı kullanıcılar, sahnede görülen kişinin gerçek Shakira olmadığını ve organizasyonda bir dublör kullanıldığını öne sürdü.

DUBLÖR İDDİASI NASIL ORTAYA ÇIKTI?

İddiaların temelinde, sanatçının son dönemdeki görüntüleriyle Dünya Kupası açılışındaki görünümü arasındaki farklar yer aldı. Özellikle sosyal medya kullanıcıları, Shakira'nın sahne boyunca kullandığı koyu renkli güneş gözlüklerine, saç tonundaki değişime ve bazı dans hareketlerinin geçmiş performanslara göre farklı görünmesine dikkat çekti.

X, TikTok ve Instagram başta olmak üzere birçok platformda paylaşılan videolar milyonlarca kez izlendi. Bazı kullanıcılar, sanatçının hareketlerinin daha kontrollü olduğunu savunurken bazıları da yüz hatlarının alışılmış görüntüsünden farklı göründüğünü ileri sürdü.

RESMİ BİR DUBLÖR BİLGİSİ VAR MI?

Şu ana kadar Shakira'nın ekibinden veya FIFA'dan, açılış töreninde bir dublör kullanıldığına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Organizasyonun resmi yayınları ve etkinlik kayıtlarında sahnedeki performans doğrudan Shakira'ya ait olarak gösterildi.

Uluslararası basında yer alan değerlendirmelerde de dublör iddialarını destekleyen somut bir kanıt bulunmadığı vurgulandı. Tartışmaların büyük ölçüde sosyal medya yorumlarından ve görüntü analizlerinden kaynaklandığı ifade edildi.

İDDİALARA KARŞI GÖSTERİLEN KANITLAR

Dublör teorilerine karşı çıkan kullanıcılar ise yüksek çözünürlüklü görüntüler üzerinden çeşitli karşılaştırmalar yaptı. Paylaşımlarda, Shakira'nın yıllardır bilinen alnındaki küçük yara izi, diş yapısı ve bazı yüz detaylarının açılış törenindeki görüntülerde de görüldüğü belirtildi.

Birçok hayran grubu, sahnedeki kişinin Shakira olduğunu savunarak komplo teorilerinin gerçek dışı olduğunu dile getirdi. Bazı yorumlarda ise sahne ışıkları, televizyon yayınındaki kamera açıları, makyaj ve kostüm tercihlerinin sanatçıyı farklı göstermiş olabileceği ifade edildi.

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ DETAYI NEDEN GÜNDEM OLDU?

Tartışmaların merkezindeki unsurlardan biri de Shakira'nın performans boyunca güneş gözlüğü kullanması oldu. Sosyal medya kullanıcılarının bir bölümü bunu yüzünü gizleme çabası olarak yorumladı. Ancak bu iddiayı doğrulayan herhangi bir resmi bilgi bulunmuyor.

Uzman yorumlarında ise gözlük kullanımının tamamen sahne konsepti, kostüm tercihi veya kişisel bir seçim olabileceği değerlendirmeleri öne çıktı.