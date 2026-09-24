SERALAR TEK TEK PUANLANACAK

Saha taramalarında görev alan uzman ekipler, ziyaret ettikleri seraları belirli teknik kriterlere göre inceleyerek puanlandırıyor. Seraların fiziki yapısı, kullanılan örtü malzemesi, iklimlendirme altyapısı ve üretim kalitesinin göz önüne alındığı çalışma sonucında, örtüaltı tesisler sınıflara ayrılacak. Bu değerlendirmeler sayesinde, özellikle zamanla yıpranan, teknolojik olarak yetersiz kalan ve fırtına, hortum, sel gibi doğal afetlere karşı dayanıksız durumda bulunan seralar önceden tespit edilecek.

MODERNİZASYON VE DESTEKLERE ALTYAPI OLACAK

Çalışma sonucu elde edilecek veriler, sadece mevcut durumu ortaya koymakla kalmayacak; aynı zamanda seraların modern teknolojilerle yenilenmesi ve afete dayanıklı hale getirilmesi için hazırlanacak tarımsal destek ile hibe paketlerine de altlık oluşturacak.

‘SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM VE TEKNOLOJİK DÖNÜŞÜM’

Girişimin Alanya tarımı için stratejik bir önem taşıdığına dikkat çekilerek, çalışmanın temel amacının üretimde devamlılığı güvence altına almak ve üreticilerin modern üretim tekniklerine geçişini hızlandırmak olduğu vurgulandı. Üreticilerin doğal afetler nedeniyle mağduriyet yaşamasının önüne geçmeyi hedefleyen projenin, Alanya’nın örtüaltı üretimdeki rekabet gücünü de artırması bekleniyor.

Kaynak: İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü BÜLTEN