HASTANEDEN yapılan açıklamayada, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Yavrum tarafından gerçekleştirilen cerrahi operasyonların sonuçlarının başarılı olduğu bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Yavrum, DMEK'in, korneanın tamamının değil, yalnızca hastalıklı olan en iç tabakasının değiştirildiği ileri düzey bir nakil yöntemi olduğunu belirtti.

Cerrahi yöntemin sağladığı avantajlara değinen Yavrum, şu değerlendirmede bulundu: "DMEK, korneanın sadece en içteki yaklaşık 20 mikronluk, yani saç telinin yaklaşık beşte biri kalınlığındaki kısmının küçük kesilerden değiştirilmesidir. Klasik kornea naklinden farklı olarak sadece hastalıklı doku değiştirildiği için operasyon genellikle lokal anestezi ile yapılır ve hastalar kısa sürede günlük hayatlarına devam edebilirler. Yöntem, daha hızlı görsel iyileşme ve daha düşük reddetme oranı sağlaması açısından diğer yöntemlere göre önemli avantajlar sunuyor."

Türkiye'nin seçili merkezlerinde yapılan bu ileri düzey cerrahiyi Alanya'da gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Yavrum, kornea nakline ihtiyacı olan hastaların artık şehir dışına gitmesine gerek kalmayacağını aktararak, sürecin yürütülmesinde destek veren hastane yönetimine ve ameliyat ekibine teşekkür etti.

Uygulamayla bölge halkının ileri düzey kornea tedavilerine erişiminin artırılması ve hastaların sevk ihtiyacının azaltılması hedefleniyor.

Kaynak: AA