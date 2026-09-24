SICAK, samimi ve ailelerin gönül rahatlığıyla tercih edebileceği nezih ortamıyla öne çıkan Pasha Sahnesi’nde, sevilen sanatçı Güvenç, her cumartesi akşamı sevenleriyle buluşuyor. Güçlü sahne performansı ve sevilen şarkılarıyla misafirlere keyifli anlar yaşatan Güvenç, Pasha’nın eşsiz manzarası ve özel ambiyansıyla birleşen unutulmaz gecelere imza atıyor. Pasha Restaurant işletme sahibi Tarık Öztürk, işletmenin en önemli önceliğinin misafir memnuniyeti ve kaliteli hizmet olduğunu belirterek şunları söyledi: “Pasha Restaurant olarak en büyük farkımız; Alanya’da ailelerin ve misafirlerimizin gönül rahatlığıyla gelip keyifli vakit geçirebileceği, seçkin, nezih ve kaliteli bir atmosfer sunmamız. Misafirlerimizin kendilerini rahat, özel ve güvende hissetmeleri bizim için büyük bir mutluluk ve gurur kaynağı. Canlı müzik programlarımızın yanı sıra konser takvimimiz de yıl boyunca devam edecek.” Öztürk, konser programları hakkında da bilgi vererek, 30 Eylül Çarşamba akşamı Karadeniz müziğinin sevilen sesi Selçuk Balcı’nın Pasha Sahnesi’nde sevenleriyle buluşacağını ifade etti. Öztürk, “30 Eylül’de çok özel bir geceye ev sahipliği yapacağız. Selçuk Balcı’yı Alanya’da misafirlerimizle buluşturmanın heyecanını yaşıyoruz. Tüm müzikseverleri bu özel gecede Pasha Restaurant’a bekliyoruz” dedi. Her cumartesi Güvenç’in canlı performansı, özel konser programları, seçkin mutfağı, eşsiz Alanya manzarası ve aile sıcaklığındaki atmosferiyle Pasha Restaurant, Alanya gecelerinin vazgeçilmez adreslerinden biri olmaya devam ediyor. (Mehmet TUNÇ)

Kaynak: Haber Merkezi