ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Büşra Özdemir, İtfaiye Haftası kapsamında Antalya İtfaiyesi’ni ziyaret etti. Özdemir, itfaiye personelinin haftasını kutlarken, İtfaiye Daire Başkanlığı filosuna kazandırılan yeni araçları inceledi.

ACİL MÜDAHALE İÇİN SAHAYA SÜRÜLDÜ

Antalya’nın yangın ve afet riski yüksek bölgelerden biri olduğuna dikkati çeken Özdemir, yeni araçların önemine değindi. Antalya’nın Türkiye’nin en fazla orman alanına sahip illerinden biri olduğunu belirten Özdemir, özellikle kızılçam ormanlarının yangın riskine karşı araç, personel ve teknik donanımın güçlendirilmesi gerektiğinin bilincinde olduklarını söyledi.

Dünya Bankası kredisiyle filoya kazandırılan 24 aracın teslimatının tamamlandığını belirten Özdemir, araçların Aksu’da meydana gelen orman yangınında acil müdahale kapsamında kullanıldığını söyledi. Özdemir, “Son Aksu’daki yangında bu araçlarımızın plakası bile yoktu, tescili bile yapılmamıştı ama Antalya Valiliğimizle, İl Emniyet Müdürlüğümüzle görüştük. Plakasız, tescilsiz olarak afet anında bu araçlarımızı da sahaya sürdük. Vatandaşımızın ihtiyacına koşmak, şehrin ihtiyacına koşmak için" diye konuştu.

FİLO 226 ARACA ÇIKACAK

2019’dan bu yana Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye teşkilatına 325 itfaiye eri kazandırıldığını belirten Özdemir, araç ve teknik donanım yatırımlarının da sürdüğünü ifade etti. Özdemir, devam eden çalışmalar kapsamında Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası’ndan 23 milyon avro değerinde kredi sağlandığını, bu kaynakla 34 aracın daha filoya dahil edileceğini açıkladı. Özdemir, araçların kasım ayı sonuna kadar filoya katılmasıyla itfaiye araçlarının toplam sayısının 226’ya ulaşacağını aktardı.

'EKİP VE EKİPMANIMIZLA HAZIRIZ'

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yangın, sel ve diğer afetlere müdahale konusunda personel ve teknik ekipmanıyla hazır olduğunu ifade eden Özdemir, “Antalya Büyükşehir Belediyesi hem personeliyle hem teknik ekipmanıyla bu şehrin yangınında, selinde, afetinde vatandaşının ihtiyacına koşan, cansiperane görev yapan arkadaşlarım ve sahadaki ekip ve ekipmanıyla hazır" diye konuştu.

Özdemir, İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa nezdinde tüm itfaiye personelinin İtfaiye Haftası’nı kutlayarak, özverili çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

Kaynak: DHA