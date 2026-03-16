

Alanya Belediyesi kentin dört bir yanında planlanan çalışmalarını tek tek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Mahmutlar Mahallesi’nde altyapı çalışmaları tamamlanan Sarıhasanlı Caddesi, Şehit Zekeriya Zencirli Sokak, Keykubat Bulvarı, Belediye ve Yabancılar Mezarlığı yolunda sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Ekiplerin yoğun mesai harcayarak 4 günlük çalışma neticesinde 3950 ton sıcak asfalt, 3 kilometrelik yolla buluştu.

MUHTAR SÖNMEZ: HİZMETLERDEN ÇOK MEMNUNUM

Alanya Belediyesi’nin Mahmutlar Mahallesi’ne yatırımlarını değerlendiren Mahmutlar Mahalle Muhtarı Ahmet Sönmez yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “Alanya Belediyemiz gerçekten mahallemize elinden geldiği kadar hizmeti veriyor. Bu hizmetlerden çok memnunum. Burada başta Belediye Başkanımız sayın Osman Tarık Özçelik olmak üzere Başkan Yardımcılarımız ve emeği geçen tüm belediye emekçilerine çok teşekkür ederim. Mahmutlar’ımız gerçekten layık olduğu hizmeti alıyor.”

Kaynak: Alanya Belediyesi/BÜLTEN