​ALANYA TEŞKİLATI GÜÇ TAZELEDİ

​Anahtar Parti Alanya İlçe Teşkilatı, üye kayıtlarına ve saha çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Son olarak İYİ Parti’den ayrılan bölge siyasetinin tecrübeli ismi Mihrican Güler, siyasi tercihini Anahtar Parti’den yana kullandı. Güler’in katılımı dolayısıyla ilçe başkanlığında düzenlenen törene çok sayıda partili katılım sağladı.

​ROZETİ BAŞKAN AKKUŞ TAKTI

​Yeni üye katılım töreninde büyük bir coşku yaşanırken, Mihrican Güler’e parti rozetini bizzat Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanı Abdullah Akkuş taktı. Teşkilatın her geçen gün daha da büyüdüğünü belirten Akkuş, Güler gibi değerli bir ismin aralarına katılmasının Alanya siyaseti açısından önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

​"BİRLİKTE GÜÇLÜ YARINLARA YÜRÜYECEĞİZ"

​Tören sırasında bir konuşma gerçekleştiren İlçe Başkanı Abdullah Akkuş, birlik ve beraberlik mesajı verdi. Akkuş konuşmasında; "Anahtar Parti Alanya İlçe Başkanlığımızın yeni ve değerli üyesi Sayın Mihrican Hanım’a aramıza hoş geldiniz diyor; birlik, beraberlik ve güçlü yarınlar yolunda birlikte yürüyeceğimiz bu kutlu davada kendisine başarılar diliyoruz. Katılımıyla gücümüze güç kattığına inanıyor, hayırlı olmasını temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

​Başkan Akkuş, Alanya’nın sorunlarına çözüm üretmek adına güçlü bir kadro kurduklarını ve bu doğrultuda yeni katılımların devam edeceğini ifade etti.