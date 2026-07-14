ALANYA Kaymakamlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerinin programını kamuoyuyla paylaştı. "İrade Bizim, Vatan Bizim" temasıyla gerçekleştirilecek etkinlikler, 14 Temmuz'da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

Program kapsamında saat 12.15'te Alanya Emine Özmüftüoğlu Camii'nde şehitler için Mevlid-i Şerif programı yapılacak. Saat 14.00'te Alanya Garnizon Şehitliği ziyaret edilecek.



Akşam programı kapsamında saat 20.00'de İskele Şelale önünden başlayacak anma yürüyüşü, Atatürk Anıtı'nda sona erecek. Saat 21.00'de Atatürk Anıtı'nda düzenlenecek Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma programıyla etkinlikler devam edecek. Ayrıca 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece saat 00.13'te Alanya'daki camilerde selalar okunacak.

Alanya Kaymakamlığı, yayımladığı programla tüm vatandaşları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinliklerine davet etti. (Şerife ÇOBAN)