Antalya’da gerçekleştirilen Ümitler Türkiye Şampiyonası il seçmeleri, nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Bölgedeki spor camiasının ve Alanyalı sporseverlerin de yakından takip ettiği zorlu müsabakalarda, tatamiye çıkan genç yetenekler kıyasıya bir rekabet ortaya koydu.

ALTIN MADALYA İLE GELEN BÜYÜK ZAFER

Rakiplerini tek tek geride bırakan Doğuş Taekwondo Fight Academy sporcusu Ayşen Oktay, turnuvaya adeta damgasını vurdu. Gösterdiği üstün performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Oktay, zorlu rakiplerini aşarak altın madalyayı boynuna takmayı başardı. Bu çarpıcı zafer, bölgedeki dövüş sanatları tutkunları arasında büyük bir coşku yarattı.

GÖZLER ŞİMDİ TÜRKİYE FİNALLERİNDE

Antalya seçmelerinde elde ettiği bu şampiyonlukla yetinmeyen Ayşen Oktay, asıl hedefine bir adım daha yaklaştı. Altın madalya başarısı sayesinde doğrudan Türkiye Şampiyonası'na katılma biletini cebine koyan şampiyon sporcu, şimdi ulusal arenada zorlu bir sınava çıkmaya hazırlanıyor. Doğuş Taekwondo Fight Academy yetkilileri ise yaptıkları açıklamayla altın madalyalı sporcularını kutlayarak, dev şampiyona öncesi başarılarının devamını dilediklerini kamuoyuna duyurdu.