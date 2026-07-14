Antalya genelindeki su parkları 2026 yaz sezonu güncel giriş ücretlerini duyurdu. Tesislerin açıkladığı verilere göre, bölgedeki aquapark fiyatları bin TL ile 8 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.

Yetişkin ve çocuk biletlerinin farklı fiyatlandırıldığı işletmelerde, aile paketleri ve ücretsiz yaş grupları gibi çeşitli seçenekler ziyaretçilere sunuluyor.

ALANYA EN EKONOMİK SEÇENEK

Açıklanan tarifelere göre, Antalya bölgesindeki en uygun fiyatlı su parkı Alanya Aquapark oldu. Kleopatra Plajı yakınında hizmet veren tesiste 12 yaş ve üzeri ziyaretçiler için giriş ücreti bin TL, 5-12 yaş arası çocuklar için ise 800 TL olarak uygulanıyor.

DİĞER İLÇELERDEKİ GİRİŞ ÜCRETLERİ NE KADAR?

Manavgat'ta bulunan Side AquaJoy'da yetişkin bileti bin 750 TL, 6-13 yaş çocuk bileti bin 250 TL iken, üç yaş altı ücretsiz kabul ediliyor. Yine Manavgat'taki Bossea Naturepark'ta yetişkinler bin 400 TL, 12-17 yaş grubu 700 TL, 7-11 yaş grubu ise 600 TL ödüyor.

Kemer'deki Dolusu Park'ta yetişkin giriş ücreti 2 bin 200 TL, çocuk bileti bin 800 TL olarak belirlenirken, 0-5 yaş grubu ücretsiz giriş yapabiliyor. Serik'te yer alan The Land of Legends Theme Park'ta ise ücretler döviz üzerinden alınıyor ve yetişkinler 80 euro, 4-11 yaş arası çocuklar 64 euro karşılığında tesise girebiliyor.

Merkez ilçelerden Muratpaşa'da faaliyet gösteren Waterhill Park'ta yetişkin bileti 2 bin 135 TL, 4-11 yaş çocuk bileti bin 880 TL olarak aktarıldı. Tesiste ayrıca 2 yetişkin 1 çocuk için 5 bin 380 TL, 2 yetişkin 2 çocuk için 7 bin 25 TL'lik aile paketleri bulunuyor. Kepez'deki Aris Olimpik Yüzme Havuzu'nda hafta içi yetişkin girişleri 700 TL, 0-18 yaş 300 TL seviyesinde tutulurken; cuma ve pazar günleri arası bu rakamlar yetişkinler için 850 TL, çocuklar için 400 TL olarak uygulanıyor.

EN YÜKSEK ÜCRET HANGİ TESİSTE?

Günübirlik otel konseptiyle hizmet veren Muratpaşa'daki Aqua Atlantis, 8 bin TL'lik fiyatıyla listenin en yüksek ücretli tesisi konumunda yer alıyor. Sabah 08.00 ile 22.00 saatleri arasını kapsayan bu pakete gün boyu yeme-içme hizmetleri dahil edilirken, 0-8 yaş arası çocuklar için yüzde 50 indirim sağlanıyor.

ALANYA'NIN BÜTÇE DOSTU AVANTAJI

Alanya'nın sunduğu fiyat avantajı, özellikle kalabalık aileler ve bütçe dostu tatil planlayan yerli ziyaretçiler açısından dikkat çekiyor. Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte, ekonomik alternatif arayan tatilcilerin Alanya'daki tesislere yönelik ilgisinin artması muhtemel bir etki olarak değerlendiriliyor.