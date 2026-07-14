Serik ilçesi Gebiz Mahallesi'nin kökenlerinin yaklaşık 450 yıl önce Macaristan'dan Anadolu'ya uzandığı ortaya çıktı. Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, bölgede yaşayan Yörüklerin ataları önce Kocaeli'nin Gebze ilçesine, ardından Akseki'ye ve son olarak bugünkü Gebiz'e yerleşti.

Tarihi rivayetlere göre, Osmanlı Devleti döneminde Akseki yöresindeki bir ayaklanmayı bastırmak için görevlendirilen 400 çadırlık Macar Yörük topluluğu, görev bitiminde bölgede kaldı. Yerleşimin isminin de ilk durakları olan Gebze'den esinlenerek verildiği belirtiliyor. Kocaeli Üniversitesi'nden Prof. Dr. Oğuzhan Büyükgebiz'in değerlendirmeleri de mahallenin başlangıçta "Macar Gebiz" adıyla kurulduğunu doğruluyor.

OSMANLI VERGİ KAYITLARINDA GEBİZ AŞİRETİ

Bölgenin tarihi geçmişi 1853 yılına ait Osmanlı Devleti vergi kayıtlarında da açıkça görülüyor. Teke Sancağı'na bağlı dokuz kazadan biri olarak geçen Gebiz çevresi, o dönemde Aşiret-i Gebiz'in yerleşim alanı olarak tanımlandı. Kayıtlarda, sancağın toplam 3 milyon 105 bin 118 kuruşluk vergisinin 24 bin 291 kuruşunun bu aşiretten tahsil edildiği bilgisi yer aldı.

MACAR CAMİSİ'NİN TARİHİ ÖNEMİ NEDİR?

Gebiz merkezinin yaklaşık 2 kilometre güneybatısında yer alan ve 19. yüzyılda inşa edilen Macar Cami, bu göç dalgasının günümüze ulaşan mimari miraslarından biri olarak kabul ediliyor. Kitabesi bulunmadığı için kesin yapım tarihi ve mimarı bilinmeyen tek kubbeli yapı, dışarıdan büyük ölçüde ayakta kalsa da iç mekanda ciddi tahribat barındırıyor. Bölge tarihi uzmanları, Orta Asya kökenli Yörük göçlerinin izlerini taşıyan bu tür yapıların, Antalya'nın iç kesimlerindeki kültürel mirasın anlaşılması açısından önemli bir belgesel nitelik taşıdığını vurguluyor.

TÜRK-MACAR DOSTLUĞU ANITLAŞTIRILDI

Mahallenin tarihi bağlarını yaşatmak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebiz Aile Mezarlığı önüne bir dostluk anıtı inşa edildi. Tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis'in katılımıyla açılışı yapılan anıtta, eski adı Macarköy olan yerleşimin iki ülke ilişkilerinin tarihi bir kanıtı olduğu ifade ediliyor. Anıttaki yazıda, Macar halk isminin Orta Çağ'a kadar Türkleşmiş olan Orta Asyalı halkların kendilerini adlandırması olabileceği ihtimaline de yer veriliyor.