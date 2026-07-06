ABD Başkanı Donald Trump'ın Ankara'da düzenlenecek NATO

Zirvesi kapsamındaki temasları öncesinde, yoğun güvenlik önlemleri dikkat çekiyor. Anadolu Ajansının aktardığına göre, Trump'ın kargo uçağıyla Türkiye'ye getirilen ve "Canavar" olarak bilinen Cadillac marka makam araçları, Ankara'daki bir akaryakıt istasyonunda yakıt ikmali yaparken görüntülendi. Güvenlik protokolü gereği birbirinin tamamen aynısı olan ve 800-002 plakasını taşıyan araçların yanı sıra, başkanlık helikopterinin parçaları da başkente ulaştı. Yürüyen kale olarak adlandırılan konvoy, deponun doldurulmasının ardından hızla bölgeden ayrıldı.

TRUMP'IN ANKARA PROGRAMINDA NELER VAR?

Beyaz Saray Baş Basın Sözcü Yardımcısı Anna Kelly tarafından yapılan açıklamaya göre, salı günü Ankara'ya gelecek olan ABD Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak. Ziyaretin ilk gününde NATO liderler yemeğine katılacak olan Trump, çarşamba günü ise ittifakın ana oturumunda ve aile fotoğrafında yer alacak. Resmi zirve programının bitmesinin ardından, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile kritik ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Temaslarını bir basın toplantısıyla değerlendirecek olan Trump, ilk yurt dışı görevine çıkan yeni "Boeing 747" tipi Air Force One uçağıyla Washington'a dönecek.

UKRAYNA SAVAŞINDA DİPLOMASİ HIZ KAZANIYOR MU?

Ankara'daki zirvenin en önemli gündem maddelerinden birini, Ukrayna'da devam eden çatışmaların durdurulması oluşturuyor. ABD'li üst düzey yetkililerin bildirdiğine göre, cephe hattının son aylarda büyük ölçüde donması, savaşı sonlandırmaya yönelik diplomatik adımların aciliyetini artırdı. ABD tarafı, her iki ülke için de ağır kayıplara yol açan savaşta Başkan Trump'ın arabuluculuk rolünü üstlendiğini ve barış çabalarının Zelenskiy ile yapılacak görüşmenin merkezinde olacağını vurguladı.

NATO ZİRVESİNDE HANGİ KONULAR ÖNE ÇIKACAK?

ABD'nin NATO

Büyükelçisi Matt Whitaker'ın telekonferans üzerinden verdiği bilgilere göre, ittifakın geleceği açısından bu zirve kritik bir eşik olarak görülüyor. Üye ülkelerin savunma harcamaları ve adil yük paylaşımı toplantıların ana omurgasını oluştururken, İran kaynaklı bölgesel güvenlik riskleri ile deniz ticaret yollarının korunması da masaya yatırılacak. Ayrıca diplomatik kaynaklar, milyarlarca dolarlık yeni savunma sanayisi projelerinin ve üretim işbirliklerinin zirve sırasında kamuoyuna duyurulabileceğini belirtiyor.