Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi sınırlarında yer alan tarihi Papaz Kayası Şapeli, artan bakımsızlık ve çevresel tahribat nedeniyle çökme riski taşıyor. Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki Talya Seyir Terası'nın alt bölümünde, doğrudan falez kayalıklarına entegre edilmiş yapı, koruma önlemlerinin yetersizliği sebebiyle zarar görüyor.

Antalya Körfez gazetesine yansıyan bilgilere göre, antik dönemlerden günümüze ulaştığı değerlendirilen şapel, sprey boyalarla kirletilmiş ve çevresi otlarla kaplanmış durumda. Herhangi bir güvenlik bariyeri bulunmayan alana giriş çıkışların kontrolsüz olması, yapının korunmasını zorlaştırıyor.

BÖLGE SAKİNLERİ YANGIN RİSKİNDEN ENDİŞELİ

Tarihi kalıntının çevresinde biriken cam içki şişeleri ve plastik atıklar, hem görsel kirlilik yaratıyor hem de kuru otların tutuşmasıyla olası bir yangın tehlikesine davetiye çıkarıyor. Çevre sakinleri, geceleri bölgenin alkol ve iddiaya göre madde kullanan kişiler tarafından mesken tutulduğunu belirterek yetkililerden acil müdahale ile restorasyon adımları bekliyor.

ŞAPELİN TARİHSEL GEÇMİŞİ VE RİVAYETLER

Akdeniz kıyı şeridindeki sarp kayalıklara inşa edilen bu tür dini yapılar, antik çağlardan itibaren hem inziva hem de denizciler için gözetleme noktası işlevi görmüştür. Papaz Kayası Şapeli hakkında da günümüze ulaşan iki temel rivayet bulunuyor. İlk anlatıya göre, Orta Çağ döneminde dünyevi hayattan uzaklaşmak isteyen bir Hristiyan din adamı, falezlerdeki bu ulaşılması güç mağaramsı alana yerleşerek hayatını burada geçirdi. Bölgedeki balıkçıların söylemleriyle alan zamanla bu isimle anılmaya başlandı.

İkinci ve denizcilik tarihi açısından dikkat çeken diğer rivayete göre ise, şapelde yaşayan papaz geceleri ateş yakarak falezlere yaklaşan gemilere fener görevi üstlendi. Zamanla doğal erozyon, nem ve tuzlu havanın etkisiyle büyük kısmı aşınan yapının, kalan bölümlerinin de insan kaynaklı tahribat nedeniyle tamamen silinme riski bulunuyor.