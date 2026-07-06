Doğu Akdeniz ve Balkanlar'daki askeri dengelerle ilgili yeni iddialar kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Yunanistan ve Romanya ile hava savunma ve radar alanındaki iş birliklerini geliştirdiği, ayrıca Bulgaristan, Arnavutluk, Sırbistan, Macaristan ve Moldova ile de benzer projeler için temaslarda bulunduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialar çeşitli basın organlarında yer alırken, İsrail veya adı geçen ülkeler tarafından bu kapsamda resmi bir açıklama yapılmadı.

Bölgesel hava savunma ağı kurulmaya çalışıldığı öne sürülüyor

Emekli TSK Albayı ve stratejist İbrahim Keleş, İsrail'in Doğu Akdeniz, Balkanlar ve Karadeniz hattında kurulan radar ve hava savunma sistemlerini ortak bir komuta yapısı altında birleştirmeyi hedeflediğini iddia etti.

Keleş'e göre İsrail, son yıllarda bölgedeki güvenlik politikalarını yeniden şekillendirirken özellikle hava savunma kapasitesini genişletmeye yönelik adımlar atıyor. Bu çerçevede farklı ülkelerle geliştirilen savunma iş birliklerinin dikkat çekici boyuta ulaştığını savundu.

Türkiye'nin savunma yatırımları öne çıkıyor

Emekli General Mehmet Okkan ise Türkiye'nin benzer senaryoları uzun süredir öngördüğünü belirterek son yıllarda geliştirilen yerli hava savunma sistemlerinin önemine dikkat çekti.

Okkan, çok katmanlı hava savunma konsepti kapsamında geliştirilen Çelik Kubbe sistemiyle birlikte HİSAR, SİPER, GÖKBERK, SUNGUR ve GÜRZ projelerinin Türkiye'nin hava savunma kapasitesini önemli ölçüde artıracağını ifade etti.

Bunun yanında balistik füze teknolojileri, insansız hava araçları, elektronik harp sistemleri ve yeni nesil deniz platformlarına yönelik yatırımların da savunma stratejisinin temel unsurları arasında yer aldığını söyledi.

Bölgesel iş birlikleri dikkat çekiyor

Uzman değerlendirmelerine göre Türkiye, savunma alanında yalnızca yerli projelere değil, dost ve müttefik ülkelerle geliştirilen askeri iş birliklerine de önem veriyor.

Somali, Libya, Kosova ve Bosna Hersek başta olmak üzere çeşitli ülkelerle sürdürülen savunma iş birliklerinin bölgesel caydırıcılık açısından önemli rol oynadığı değerlendiriliyor.

İddialar resmi makamlarca doğrulanmadı

İsrail'in beş ülkeye yeni füze sistemleri yerleştirdiği veya yeni konuşlandırmalar için resmi anlaşmalar yaptığı yönündeki iddialar şu ana kadar ilgili devletler tarafından doğrulanmış değil.

Buna karşın son yıllarda Doğu Akdeniz, Karadeniz ve Balkanlar'da savunma iş birliklerinin arttığı, NATO ülkeleri ile bölge devletleri arasında hava savunması ve radar sistemlerine yönelik çeşitli ortak projelerin yürütüldüğü biliniyor.

Uzmanlar ise bölgedeki güvenlik ortamının hızla değiştiğine dikkat çekerek, savunma alanındaki gelişmelerin resmi açıklamalar ve doğrulanmış bilgiler ışığında takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.