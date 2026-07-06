Antalya Konyaaltı Sahili'nde yaz aylarının gelmesiyle birlikte Stand Up Paddle (SUP) board kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor. Hafta sonları denize açılan yüzlerce sporcu kıyı şeridinde yoğunluk oluştururken, bu durum denize girmek isteyen vatandaşların hareket alanını daraltıyor.

Antalya Körfez Gazetesi'nin aktardığına göre, kentte iki saatlik SUP board kiralama bedelleri 800 ile 1.000 TL arasında değişiyor. Kiralama maliyetlerinin yüksekliği nedeniyle kullanıcıların büyük bir kısmı fiyatları 10 bin ile 15 bin TL arasında değişen bireysel sörf tahtalarını satın almaya yöneliyor. Artan ekipman sahipliği ve sahil şeridindeki plansız kullanım, alan yönetimini yeniden tartışma konusu haline getirdi.

YENİ DÜZENLEME VE FOK MAĞARALARI TALEBİ

Kıyıdaki yoğunluğun artması üzerine vatandaşlar, mevcut kurallara ek olarak alan sınırlandırmaları getirilmesini istiyor. Özellikle nesli tükenme tehlikesi altındaki Akdeniz foklarının yaşam alanı olan mağaralara yaklaşılmasının engellenmesi öncelikli talepler arasında yer alıyor. Ayrıca Konyaaltı Sahili'nde SUP kullanıcıları için, tıpkı motorlu su sporlarında olduğu gibi özel giriş ve çıkış koridorları belirlenmesi gerektiği ifade ediliyor.

SUP KULLANICILARI İÇİN ZORUNLU GÜVENLİK KURALLARI NELER?

Antalya Valiliği tarafından turizmin çeşitlendirilmesi ve güvenliğin sağlanması amacıyla hazırlanan genelge, bireysel SUP faaliyetlerinde uyulması gereken hayati kuralları standartlara bağlıyor. 30 Haziran 2025 tarihinde paylaşılan belgeye göre, rüzgar hızının 3 Bofor (7-10 knot / 12-19 km/s) ve üzerinde olduğu havalarda denize açılmak kesinlikle yasak. Faaliyetlerin yalnızca gün doğumu ile gün batımı arasında yapılmasına izin verilirken, her kullanıcının ISO sertifikalı ve düdüklü can yeleği giymesi zorunlu tutuluyor.

İHLAL DURUMUNDA İDARİ YAPTIRIM UYGULANACAK

Güvenlik tedbirleri kapsamında liman girişleri, demirleme sahaları ve şamandıralarla çevrili batık bölgelerinde SUP kullanımı yasak kapsamında değerlendiriliyor. Tahta üzerinde çevreyi rahatsız edecek şekilde müzik yayını yapılmasına da izin verilmiyor. Denetimlerde kurallara uymayan kişiler hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesi uyarınca idari yaptırım uygulanacağı, 15 yaşından küçük çocukların ihlallerinde ise cezanın doğrudan veli veya vasiye kesileceği bildirildi. Olası kazalar ve acil durumların ise anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletilmesi gerekiyor.