Fransa'yı etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası, dünyanın en çok ziyaret edilen sanat merkezlerinden biri olan Louvre Müzesi'nin çalışma saatlerini değiştirmesine yol açtı. Müze yönetimi, artan sıcaklıklar sebebiyle 10-13

Temmuz tarihlerinde ziyaretlerin yerel saatle 16.00'da sonlandırılacağını duyurdu.

Kurumun X sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamaya göre, tarihi binanın yapısı gereği gün boyu biriken ısı, hem çalışanlar hem de ziyaretçiler için koşulları zorlaştırıyor. Alınan erken kapanma kararı, Louvre Müzesi'ne bağlı olarak faaliyet gösteren Eugene-Delacroix Ulusal Müzesi için de geçerli olacak. Söz konusu müze de aynı tarihlerde kapılarını saat 16.00'da kapatacak.

ÜLKE GENELİNDE TURUNCU ALARM

Fransa genelinde hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara ulaşması üzerine yetkililer, 72 vilayet için turuncu alarm uyarısında bulunmuştu. Benzer bir durum geçtiğimiz ay da yaşanmış, 24-28

Haziran tarihlerinde etkili olan sıcak hava dalgası yüzünden Louvre Müzesi yine ziyaret saatlerini kısıtlamak zorunda kalmıştı.

PARİS'E GİDECEK TURİSTLER NE YAPMALI?

Yaz aylarında Avrupa'ya seyahat planlayan turistlerin, özellikle tarihi binaların modern iklimlendirme sistemlerindeki kısıtlılıklar nedeniyle benzer durumlarla karşılaşabileceği belirtiliyor. Bu dönemde Paris'i ziyaret edecek kişilerin, bilet iadeleri veya rezervasyon değişiklikleri için müzenin resmi duyurularını takip etmeleri ve ziyaretlerini sabahın erken saatlerine planlamaları önem taşıyor.