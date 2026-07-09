El bileğindeki medyan sinirin sıkışmasıyla ortaya çıkan karpal tünel sendromu, zamanında tedavi edilmediğinde kalıcı kas erimesi ve güç kaybına neden oluyor. Sağlık uzmanlarının aktardığı bilgilere göre, hastalık genellikle tek elde başlayıp ilerleyen dönemlerde her iki eli birden etkileyebiliyor.

El bileğinin tabanında bulunan dar kanalın esneme payının bulunmaması, hacim artışı durumlarında içerideki basıncın hızla yükselmesine zemin hazırlıyor. Bu basınç artışından en çok etkilenen medyan sinirin kan akışı bozularak sinir liflerinin beslenmesi engelleniyor.

EN BELİRGİN ŞİKAYETLER NELERDİR?

Hastalığın en tipik işaretleri arasında başparmak, işaret parmağı ve orta parmakta hissedilen uyuşma ile karıncalanma yer alıyor. Özellikle gece ve sabaha karşı şiddetlenen bu şikayetler, hastaları uykusundan uyandıracak seviyeye ulaşıyor. Hastalar, uykudan uyandıklarında ellerini sallayarak veya ovuşturarak geçici bir rahatlama hissettiklerini ifade ediyor.

İLERİ EVREDE HANGİ SORUNLAR ORTAYA ÇIKIYOR?

Zamanında müdahale edilmeyen vakalarda, parmak uçlarında sürekli yanma ve gün boyu devam eden uyuşukluk hissi kalıcı hale geliyor. Medyan sinirin uyardığı kaslarda zayıflama başlamasıyla elin kavrama gücü düşüyor; hastalar nesneleri ellerinden düşürmeye ve kavanoz kapağı açmakta zorlanmaya başlıyor. Tıbbi kaynaklara göre, iğne ipliğe geçirmek veya düğme iliklemek gibi ince motor becerilerinin yitirilmesi ve başparmak altındaki etli kısımda gözle görülür kas erimesi (tenar atrofi) başlaması, hastalığın acil tedavi gerektiren ileri aşamaya geçtiğini gösteriyor.