Brezilya'nın Rio de Janeiro eyaletine bağlı Atafona bölgesinde, 1960'lı yıllardan bu yana devam eden yıkıcı kıyı erozyonuna karşı resmi müdahale süreci başladı. São João da Barra Belediye Başkanı Carla Caputi'nin açıklamasına göre, okyanus ilerleyişini durduracak Teknik, Ekonomik ve Çevresel Fizibilite Çalışması (EVTEA) için Caruso Jr. şirketi resmen görevlendirildi. Bu hamle, federal hükümetin bölgeye ayıracağı fonların kilidini açacak.

Federal Kamu Savcılığı'nın 2008'den beri sürdürdüğü baskılar sonucunda ilk kez somut bir aşamaya geçilmiş oldu. Bugüne kadar 500'den fazla konut ve işletmeyi haritadan silen okyanus suları, 2 binden fazla kişiyi çevre mültecisi durumuna düşürdü. Toplamda 14 imar bloğu ve 60'ı aşkın sokak tamamen sular altında kaldı.

OKYANUS YILDA 3 METRE İLERLİYOR

Resmi verilere göre, deniz seviyesi Atafona kıyılarında her yıl ortalama 3 metre içeri giriyor. Şiddetli fırtına dönemlerinde bu gerileme tek bir sezonda 5 ila 8 metreye kadar çıkabiliyor. Fluminense Federal Üniversitesi (UFF) tarafından yapılan simülasyonlar, acil önlem alınmaması halinde 2100 yılına kadar binden fazla yapının daha sulara gömüleceğini gösteriyor. Uzmanlar, bu felaketin ana nedeni olarak Paraíba do Sul Nehri üzerindeki barajlar ve su çekim projeleri nedeniyle kıyıya taşınan kum miktarının kesilmesini işaret ediyor.

PROJE HANGİ MÜHENDİSLİK ÇÖZÜMLERİNİ İÇERİYOR?

Hazırlanacak EVTEA raporu, kıyı şeridini kurtarmak için birden fazla mühendislik alternatifini masaya yatıracak. Dışarıdan kum takviyesi yapılması, akıntı yönünü değiştiren dalgakıranların inşası ve kaya bloklarından oluşan koruma duvarları gibi yöntemler teknik detaylarıyla incelenecek. Küresel iklim değişikliğiyle mücadele kapsamında değerlendirilen bu tür projeler, deniz seviyesinin hızla yükseldiği diğer riskli kıyı kentleri için de önemli bir emsal teşkil etme potansiyeli taşıyor.

BİRLEŞMİŞ MİLETLER'DEN RİSK UYARISI

Birleşmiş Milletler'in yayımladığı "Isınan Bir Dünyada Yükselen Denizler" raporu, Atafona'yı dünyadaki en savunmasız 31 bölge arasında gösteriyor. İlgili rapora göre, bölgedeki deniz seviyesi son 30 yılda 13 santimetre yükseldi ve 2050 yılına kadar 16 santimetre daha artması bekleniyor. Brezilya makamlarının atacağı mühendislik adımlarının, bu hızlı yükseliş karşısında ne kadar etkili olacağı fizibilite raporunun sonuçlanmasıyla netlik kazanacak.