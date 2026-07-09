İngiltere'de yayımlanan gündüz kuşağı programı Loose Women'a katılan Vogue Williams, Sussex Dükü Prens Harry'nin ülkeye ziyaretleri hakkında açıklamalarda bulundu. Prenses Kate Middleton'ın kız kardeşi Pippa'nın kayınbiraderi Spencer Matthews ile evli olan Williams, ITV ekranlarında yaptığı değerlendirmede Prens Harry'nin İngiltere'ye her gelişinde büyük bir kargaşa yaşandığını aktardı.

Kraliyet ailesinin diğer üyelerinin düzenli olarak seyahat ettiğini ancak benzer bir duruma yol açmadıklarını belirten Williams, Prens Harry'i abartılı davranmakla suçladı. İddialara göre, Kraliyet üyeleri artık kendilerine yakın hissetmedikleri Prens'e zaman ayırmak veya onunla bir araya gelmek istemiyor.

KİTAP VE AİLE İLİŞKİLERİNE TEPKİ

Açıklamalarında Prens Harry'nin yayımladığı 'Spare' adlı anı kitabına da değinen Williams, aile içi sorunların kamuoyu önünde tartışılmasını eleştirdi. Kendi ailesiyle yaşayabileceği olası sorunları halka açık şekilde paylaşmayacağını vurgulayan Williams, bir kitap yazarak tüm aileyi hedef almanın yanlış olduğunu savundu.

GÜVENLİK VE KONAKLAMA TARTIŞMALARI NEDEN SÜRÜYOR?

Prens Harry'nin İngiltere ziyaretlerindeki krizin temelinde, resmi statüsünü bırakmasının ardından değişen güvenlik protokolleri yatıyor. İngiliz basınına yansıyan arka plan bilgilerine göre, Prens'in Frogmore Cottage'dan çıkarılması ve vergi mükelleflerince karşılanan polis koruması hakkını kaybetmesi, her ziyaretinde konaklama ve güvenlik planlamasının baştan yapılmasına neden oluyor. Bu diplomatik ve lojistik süreç, medyanın kargaşa olarak adlandırdığı gerginliklerin kaynağını oluşturuyor.

CANLI YAYINDA AFGANİSTAN VE FALKLAND TARTIŞMASI

Kraliyet ailesine yönelik eleştiriler bir başka televizyon programında da gündeme geldi. Jeremy Vine Show adlı yayına bağlanan Bill isimli bir izleyici, Kral Charles'ın İngiltere'yi ziyaret eden oğluna kalacak yer ayarlamamasını eleştirerek Kral için "zavallı" ifadesini kullandı. Aynı izleyici, Prens Harry'nin Afganistan'da savaşan tek Kraliyet üyesi olduğunu öne sürdü. Programın diğer takipçileri ise bu iddiaya karşı çıkarak, Prens Andrew'un da geçmişte Falkland Savaşı'nda aktif cephe görevi aldığını hatırlattı ve Kral'a yönelik ifadelere tepki gösterdi.