Dijital platformlardaki programlarıyla geniş bir izleyici kitlesine ulaşan oyuncu ve sunucu İbrahim Selim, bir süredir birlikte olduğu sosyal medya fenomeni Ayşe Şeyma Keten ile İtalya'nın başkenti Roma'da evlendi. Nikah töreninin ardından Türkiye'ye dönen çift, deniz ve güneşin tadını çıkardıkları balayı tatilinden romantik kareleri takipçileriyle paylaştı.

Çiftin evlilik süreci, sade ve samimi bir atmosferde ilerledi. Türkiye'ye döndükten sonra bir konserde görüntülenen Keten, muhabirlerin evlilik teklifiyle ilgili sorularını yanıtladı. Keten'in aktardığına göre teklif, yılbaşı ağacının önünde, abartıdan uzak ve ev ortamında gerçekleşti. Roma'da düzenlenen nikah töreninin ardından ikiliye sosyal medya üzerinden çok sayıda tebrik mesajı iletildi.

DİJİTAL EKRANLARDAN ÖZEL HAYATA

Ölümlü Dünya, Leyla ile Mecnun ve Poyraz Karayel gibi önemli projelerde rol alan İbrahim Selim, son yıllarda dijital platformlarda sunduğu talk show programlarıyla popülerliğini artırdı. Ünlü isimleri ağırladığı programlarındaki eğlenceli formatı, Selim'in özel hayatına yönelik kamuoyu ilgisini de beraberinde getirdi. Bu ilgi, 31 yaşındaki Ayşe Şeyma Keten ile olan ilişkisinin magazin gündeminde geniş yer bulmasını sağladı.

SOSYAL MEDYADA BALAYI PAYLAŞIMI

Yaklaşık 290 bin takipçisi bulunan Ayşe Şeyma Keten, evlilik sonrası duygularını katıldığı bir programda dile getirmişti. İbrahim Selim'in kendisine sonsuz güven veren bir yol arkadaşı olduğunu belirten Keten, aşka kapalı olduğu bir dönemde bu ilişkinin başladığını ifade etmişti. Çiftin balayı tatili de sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme geldi. Keten, gün batımında çekilen fotoğraflarını "Senin adın da aşk salatası olsun" notuyla yayınlarken, söz konusu kareler kısa sürede yoğun etkileşim aldı.