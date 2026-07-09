Türkiye genelinde sıcaklık farklılıkları belirginleşirken, Meteoroloji ve AKOM verilerine göre Marmara Bölgesi yarın şiddetli yağışın, güney ve batı bölgeleri ise aşırı sıcağın etkisine giriyor. Balkanlar üzerinden gelen serin hava dalgasının, özellikle İstanbul ve Trakya'da günlük yaşamı olumsuz etkilemesi öngörülüyor.

Uzmanların bildirdiğine göre, yarın sabah 08.00 ile akşam 18.00 saatleri arasında metrekareye 20 kilograma kadar yağış düşmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa Yakası ve 26 derece sıcaklıktaki Kırklareli'nde ani sel, su baskını ve yerel dolu riskine karşı uyarı yapıldı. Öğleden sonra ise Çanakkale (29°C) ve Bursa'da (30°C) gök gürültülü sağanak geçişleri görülecek.

GÜNEYDOĞU VE EGE'DE AŞIRI SICAKLAR DEVAM EDİYOR

Marmara'daki serinlemenin aksine, Güneydoğu Anadolu ve Ege kıyılarında yüksek sıcaklıklar etkisini sürdürüyor. Diyarbakır ve Şanlıurfa'da termometrelerin 38 dereceyi göstermesiyle bölge günün en sıcak alanları olarak kaydedildi. Ege Bölgesi'nde ise Kütahya dışında yağış beklenmezken; Denizli 37, Manisa 35 ve İzmir 34 derece ile bulutsuz bir gün geçirecek.

DOĞU'DA GECE SICAKLIKLARI 9 DERECEYE DÜŞTÜ

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ise adeta sonbahar havası yaşanıyor. Erzurum ve Kars'ta gece sıcaklıkları 9 dereceye kadar gerilerken, gündüz en yüksek sıcaklıkların 25-26 derece bandında kalacağı açıklandı. Bu illerin yanı sıra Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van'ın doğu kesimlerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı aktarıldı.

ANTALYA VE İÇ KESİMLERDE HAVA NASIL OLACAK?

İç Anadolu'da Ankara 32 ve Eskişehir 30 derece ile durağan bir seyir izlerken, Karaman ve Konya (31°C) çevrelerinde öğleden sonra ani sağanak geçişleri yaşanabileceği duyuruldu. Akdeniz Bölgesi'nde ise Adana (32°C) sağanak yağışlı bir gün geçirirken, 30 derece sıcaklığa sahip Antalya merkezde sabah saatlerindeki güneşli havanın yerini öğleden sonra iç kesimlerden gelen yağmur bulutlarına bırakması bekleniyor.

Antalya'nın iç kesimlerinde beklenen bu yağışlı sistemin sahil bandına ve çevre ilçelere olası yansıması bölge halkı tarafından yakından takip ediliyor. Hatay (29°C) ve Burdur (32°C) kıyılarında da benzer şekilde öğleden sonra yağış geçişleri öngörülüyor.