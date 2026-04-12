Loto, piyango ya da şans topu... Alanya sokaklarında yürürken, özellikle Cuma pazarı civarındaki bayilerin önünde elinde kuponla bekleyen amcaları görmeye hepimiz alışığız. Kimisi emekli maaşına ek bir katkı, kimisi de Alanya'da kira fiyatları almış başını gitmişken bir ev sahibi olma hayaliyle o altı sayının peşine düşüyor. Ancak Romanya asıllı matematikçi Stefan Mandel, bu işi şansa bırakmayıp işin içine rakamları sokunca tam 14 kez zengin olmayı başardı. Mandel’in sistemi aslında bir kumar değil, tamamen bir olasılık hesabı üzerine kurulu. Matematikçinin iddiasına göre, belirli koşullar sağlandığında ikramiyeyi tutturmak kaçınılmaz hale geliyor. Tabi bu iş için önce ciddi bir sermaye ve sabır gerekiyor. Mandel, bu yöntemle kazandığı paranın bir kısmını zamanında Romanya’dan kaçmak için rüşvet olarak kullanmış, sonra da Avustralya’ya yerleşmiş.

6 ADIMDA LOTOYU TUTTURMA FORMÜLÜ

Mandel'in sistemi, tüm kombinasyonları satın alma mantığına dayanıyor.

İşte o meşhur adımlar:

Kombinasyon sayısını hesaplayın: Örneğin, 49 sayı içinden 6 tanesini seçmeniz gerekiyorsa, önünüzde tam 13 milyon 983 bin 816 farklı ihtimal var demektir.

Büyük ikramiyeyi bekleyin: İkramiye miktarının, toplam kombinasyon maliyetinin en az 3 katı olması gerekiyor. Türkiye şartlarında bu, ikramiyenin 40-50 milyon TL bandını aşması demek.

Yatırımcı bulun: Her kombinasyon için para yatıracak binlerce ortak bulun. Mandel, bir çekiliş için tam 2524 yatırımcı toplamıştı.

Kuponları hazırlayın: Her ihtimal için ayrı bir kupon doldurmanız gerekiyor. Eskiden evde basılabiliyordu ama artık bu işler çok daha sıkı denetleniyor.

Bayiye teslim edin: Milyonlarca kuponu bayiye götürüp onaylatın.

Parayı bölüşün: İkramiyeyi kazandıktan sonra yatırımcılara paylarını dağıtın. Mandel bir keresinde 1.3 milyon dolar kazanmış ama eline net 97 bin dolar geçmişti.

Geçenlerde bizim manavla konuşuyorduk, "Abi" diyor, "Eskiden bir kolon doldururduk, şimdi ekmek parasına denk geliyor." Gerçekten de şans oyunları maliyetleri arttıkça, Mandel'in bu sistemi bireysel oyuncu için imkansız bir hayalden öteye geçmiyor. Mandel'in hikayesi her ne kadar büyüleyici olsa da, sonu her zaman çiçekli yollarla bitmemiş. İsrail'de bu yöntemi denediği için 20 ay hapis yatan matematikçi, sistemin yasal boşluklarını kullandığı için birçok ülkede kanunların değişmesine neden oldu. Artık çoğu ülkede evde kupon basmak ya da bir kişinin milyonlarca bilet alması yasaklanmış durumda. Haberin detaylarına göre Mandel artık bu işlerden elini eteğini çekmiş vaziyette.