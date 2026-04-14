KONYA Atletizm Sahası, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) Okul Sporları Atletizm Küçükler ve Yıldızlar Grup Müsabakaları’na ev sahipliği yaptı. Farklı illerden gelen genç sporcuların kıyasıya mücadele ettiği organizasyonda Alanya’yı temsil eden sporcu Menekşe Dönmez, elde ettiği dereceyle dikkat çekti.

TOP FIRLATMADA ALANYA BAŞARISI

11 Nisan’da Konya’da gerçekleştirilen yarışmalarda, Alanya Mevlüt Çavuşoğlu Ortaokulu öğrencisi Menekşe Dönmez, atletizm top fırlatma branşında üçüncülük elde etti. Müsabakalarda sergilediği performansla öne çıkan Dönmez, okul sporları kapsamında Alanya’yı başarıyla temsil ederken, ortaya koyduğu mücadele hem okulunda hem de Alanya spor camiasında takdir topladı.

ANTRENÖRÜNDEN GURUR MESAJI

Menekşe Dönmez’in antrenörü ve öğretmeni Yasemin Canarslan, öğrencisinin başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, genç sporculara verilen desteğin önemine dikkat çekti. Canarslan, doğru yönlendirme ile Alanya’dan daha büyük başarıların çıkabileceğini ifade etti. (Şerife ÇOBAN)

