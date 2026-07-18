Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, Türkiye genelinde farklı hava olayları etkili olacak. Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış beklenirken, batı bölgelerinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterecek.

Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gök gürültülü sağanak yağış tahmin ediliyor. Yağışların Ardahan, Kars ve Erzurum'un kuzeydoğu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi.

KUVVETLİ RÜZGAR BEKLENEN BÖLGELER

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik öngörülmüyor ve değerlerin mevsim normalleri civarında seyredeceği aktarıldı. Rüzgarın ise Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda ise güney yönlerden saatte 30 ila 60 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.

Marmara Bölgesi genelinde havanın az bulutlu ve açık geçeceği belirtilirken, günün en yüksek sıcaklıkları İstanbul'da 31, Bursa ve Çanakkale'de 34, Kırklareli'de ise 33 derece olarak ölçülecek.

ALANYA VE AKDENİZ KIYILARINDA DURUM

Meteoroloji raporuna göre Doğu Akdeniz'de parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Akdeniz sahil şeridi ve Alanya çevresinde ise havanın az bulutlu ve açık geçmesi öngörülüyor. Bölgede sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi, devam eden turizm sezonu ve günlük yaşam açısından olağan bir duruma işaret ediyor.