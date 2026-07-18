İBB Meclisi kararıyla İstanbul'da toplu ulaşım, taksi ve okul servis ücretlerine yüzde 10 oranında zam yapıldığı açıklandı. Alınan kararla birlikte yeni fiyat tarifesinin 20 Temmuz Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı bildirildi.

Yeni düzenlemeye göre elektronik tam bilet ücreti 42 liradan 46,20 liraya, öğrenci bileti ise 20,50 liradan 22,55 liraya yükseldi. Aylık abonman tarafında ise tam Mavi Kart ücreti 3 bin 298 liradan 3 bin 628 liraya, öğrenci abonmanı 593 liradan 653 liraya çıktı.

METROBÜS VE MARMARAY ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

Raylı sistemlerdeki yeni tarifeye göre, metrobüste bir duraklık yolculuk 33,08 liraya, 34-43 ve üzeri duraklık seyahat ise 68,59 liraya çıkarıldı. Marmaray hattında 1-3 istasyon arası geçiş ücreti 37,40 lira olarak belirlenirken, 36-43 istasyon arası yolculuk bedeli 82,17 lira oldu.

DENİZ ULAŞIMI VE TİCARİ ARAÇLARDA YENİ TARİFE

Deniz ulaşımında Üsküdar-Eminönü hattı 58,52 liraya, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş hatları 65,21 liraya, Bostancı-Adalar seferleri ise 171,89 liraya ulaştı. Taksilerde açılış ücreti 71,94 lira, kilometre başı ücret 47,92 lira ve kısa mesafe 230 lira olarak güncellendi. Minibüslerde 4 kilometreye kadar olan kısa mesafe 43 lira, öğrenci binişi ise 28 lira olarak uygulanacak.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 456 liraya çıkarken, personel servis ücreti 2 bin 512,99 lira olarak duyuruldu.

2026 YILINDAKİ İKİNCİ ZAM DALGASI

Megakentte toplu ulaşım fiyatlarına en son 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında zam uygulanmıştı. Temmuz ayında yürürlüğe girecek bu yeni yüzde 10'luk artışla beraber, yılın ilk yedi ayında ulaşım kalemindeki birikimli maliyet artışı dikkat çekici seviyelere ulaştı.