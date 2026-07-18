ABD'nin New Jersey eyaletindeki MetLife Stadyumu'nda Arjantin ile İspanya arasında oynanacak 2026 FIFA

Dünya Kupası finali, bilet fiyatlarıyla tarihe geçti. İkinci el bilet platformu TickPick'in verilerine göre, karşılaşma ABD'de bugüne kadar düzenlenen tüm spor organizasyonları arasında en yüksek ortalama bilet fiyatına sahne oluyor.

ORTALAMA FİYAT 11 BİN DOLARI AŞTI

Turnuvanın başlangıcında 1.622 dolar seviyesinde olan ortalama bilet fiyatı, yarı final aşamasında 4.162 dolara çıkmıştı. Final eşleşmesinin netleşmesiyle birlikte bu rakam ortalama 11 bin 327 dolar ile rekor seviyeye tırmandı. En düşük giriş ücreti ise şu an 6 bin 943 dolar olarak belirlendi. Arjantin'in yarı finalde İngiltere'yi elemesinden önce bu taban fiyatın 7 bin 200 dolar civarında olduğu aktarıldı.

EN YÜKSEK SATIŞ 28 BİN DOLAR

Forbes'ın yayımladığı habere göre, final maçı için bugüne kadar gerçekleşen en yüksek tutarlı satış 115A tribününde yapıldı. İki adet biletin her biri 28 bin 479 dolardan alıcı bulurken, toplam ödenen miktar 56 bin 958 dolar oldu. Öte yandan, turnuva boyunca fiyatlarda düşüş yaşanan dönemler de gözlemlendi. Özellikle ABD milli takımı ile Cristiano Ronaldo'nun kadrosunda yer aldığı Portekiz'in elendiği çeyrek final maçlarının ardından ikinci el piyasasında yüzde 60 oranında değer kayıpları yaşandığı bildirildi.

İKİNCİ EL PİYASASINDA ARZ TALEP ETKİSİ

Dünya Kupası gibi uluslararası dev organizasyonlarda resmi biletlerin kısa sürede tükenmesinin ardından, yasal ikinci el platformları devreye giriyor. Bu platformlardaki fiyatlamalar tamamen anlık arz-talep dengesine ve finale kalan takımların küresel taraftar potansiyeline göre şekilleniyor. İspanya ve Arjantin gibi iki büyük futbol ülkesinin eşleşmesi fiyatları zirveye taşırken, 2026 organizasyonu bilet maliyetleri açısından FIFA tarihinin en pahalı turnuvası olarak kayıtlara geçiyor.