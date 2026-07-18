Ticaret Bakanlığı, zincir marketlerde sıkça karşılaşılan "bir alana bir bedava" kampanyalarındaki fiyat manipülasyonlarına karşı harekete geçti. Sabah gazetesinin aktardığına göre, fiyatları suni olarak artırıp tüketiciyi yanıltan işletmeler hakkında 81 il genelinde inceleme başlatıldı.

Yapılan raf incelemelerinde kampanyaların arka planı gün yüzüne çıktı. Bir markette "bir alana bir bedava" etiketiyle 399 TL'ye satılan deterjanın, kampanyasız başka bir markette tekli fiyatının 179 TL olduğu tespit edildi. Tüketici bu üründen iki adet aldığında normalde 358 TL ödemesi gerekirken, sözde indirimli kampanyada daha yüksek bir fatura ile karşılaşıyor.

SAHTE İNDİRİM RAKAMLARA YANSIDI

Benzer fiyat oyunları farklı ürün gruplarında da kayıtlara geçti. İncelemelerde, normal satış fiyatı 124,90 TL olan bir ürünün kampanya adı altında 299 TL'ye, 229 TL değerindeki bir başka ürünün ise 399 TL'ye reyonlara yerleştirildiği saptandı. Tüketicilerin karşılaştırmalı etiket fotoğraflarıyla yaptığı başvurular, bakanlık tarafından resmi ihbar sayılarak takibe alındı.

AĞIR PARA CEZALARI YOLDA

Ticaret Bakanlığı yetkilileri, etiket geçmişlerini ve ürün fiyatlarını geriye dönük olarak tarayacak. Tüketiciyi aldattığı yasal olarak kesinleşen işletmelere ağır idari para cezaları uygulanacak. Uzmanlara göre firmalar bu stratejiyle hem stoklarını hızla eritiyor hem de müşterideki kazançlı alışveriş psikolojisini kötüye kullanıyor.

TÜKETİCİLER NEYE DİKKAT ETMELİ?

Yetkililer, büyük indirim veya bedava etiketlerini gören tüketicilerin mutlaka birim fiyat kontrolü yapması gerektiğini vurguluyor. Alışveriş sırasında farklı marketlerin fiyatlarını karşılaştırmak ve şüpheli durumları e-Devlet üzerinden Ticaret Bakanlığına bildirmek, haksız kazançların önüne geçilmesinde kritik rol oynuyor.