Şarkıcı Tan Taşçı, konuk olduğu "Hülya Avşar Soruyor" programında özel hayatı ve maruz kaldığı hayran tacizleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Magazin basınının ilişkilerini ifşa etmesinin ardından zor günler geçirdiğini aktaran Taşçı, takıntılı kişilerin hayatına doğrudan zarar verdiğini ifade etti.

İlişkilerinin isim verilerek televizyon programlarında sunulmasının ardından saplantılı kişilerin kendisine musallat olduğunu belirten ünlü şarkıcı, bu kişilerin partnerlerine küfredip rahatsızlık verdiğini vurguladı. Yaşanan bu yorucu süreç nedeniyle artık ilişkilerini gözlerden uzak ve tamamen gizli bir şekilde yaşamaya çalıştığını söyledi.

HER AY KARAKOLDA VEYA AVUKATTA

Takıntılı hayranları yüzünden sürekli yasal yollara başvurmak zorunda kaldığını anlatan Taşçı, her ay düzenli olarak karakol veya avukat ofislerinde vakit geçirdiğini aktardı. Sürekli şikayet dilekçesi hazırlamaktan bu konuda adeta uzmanlaştığını belirten şarkıcı, toplumdaki hayranlık algısının tehlikeli bir boyuta ulaştığına dikkat çekti. İnsanların sevgisini gösterme biçiminin aşırılık ve tacizkarlığa dönüştüğünü savunan Taşçı, pandemi sonrasında toplumun genel akıl sağlığında gözle görülür bozulmalar yaşandığını öne sürdü.

ÜNLÜLERDE PARASOSYAL İLİŞKİ TEHLİKESİ NEDİR?

Uzmanların "parasosyal ilişki" olarak tanımladığı bu durum, hayranların ünlü kişilerle tek taraflı, yoğun ve saplantılı bir bağ kurmasıyla ortaya çıkıyor. Özellikle dijital çağda ve pandemi gibi derin sosyal izolasyon dönemlerinin ardından, ünlülerin özel hayatlarına yönelik sınır ihlalleri ile siber zorbalık vakalarında dünya genelinde ciddi bir istatistiksel artış yaşandığı uzmanlar tarafından sıkça dile getiriliyor.

EBEVEYNLİK İTİRAFI

Kariyerine odaklandığı uzun yıllar boyunca özel hayatını ihmal ettiğini kabul eden Taşçı, geçmişe dönük en büyük pişmanlığını da izleyicilerle paylaştı. Hayatı boyunca bir ilişkiye yeterince emek verip yatırım yapamadığını aktaran başarılı yorumcu, en büyük eksikliğinin ebeveyn olamamak olduğunu ifade ederek içinde kalan baba olma isteğini dile getirdi.