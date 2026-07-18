Küresel emtia piyasalarına yön veren finansal kuruluşlardan Bernstein, altın fiyatlarına dair orta vadeli öngörülerini güncelledi. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı rapora göre, merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme stratejileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) olası faiz kısıtları, altındaki yükseliş beklentisini destekliyor.

Banka, 2026 yılı genel ons altın fiyat hedefini 4.533 dolara çıkarırken, yılın ikinci yarısı için bu hedefi 4.375 dolar olarak belirledi. Uzmanlar 2030 yılına yönelik uzun vadeli tahminlerde ise herhangi bir değişikliğe gitmedi. Raporda, reel faizler ile altın fiyatları arasındaki ters orantının 2026 yılının ikinci çeyreğinde net bir şekilde kendini gösterdiği vurgulanarak; nisan ayı başında yüzde 2,00 olan reel faizlerin haziran sonunda yüzde 2,28'e çıkmasının ons altını 4.650 dolardan yaklaşık 4.000 dolar seviyelerine geri çektiği hatırlatıldı.

FED FAİZ BEKLENTİLERİ VE TRUMP ETKİSİ

Piyasalarda Fed'in yeni faiz artışları yapabileceğine dair spekülasyonlar bulunsa da, Bernstein ekonomistleri önümüzdeki 12 aylık dönemde daha yüksek bir politika faizi beklemediklerini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın düşük faiz politikasına yönelik net tercihi nedeniyle, Fed'in olası artışları en fazla bir veya iki kez ile sınırlı tutmak zorunda kalabileceği öngörülüyor. Bu senaryonun, yükselen faiz ortamlarında sıkça görülen Borsa Yatırım Fonu (ETF) çıkışlarını da kısıtlayacağı tahmin ediliyor.

MERKEZ BANKALARI NEDEN ALTIN ALIYOR?

Bernstein'ın yükseliş tezinin temelinde, merkez bankalarının döviz rezervlerini altınla çeşitlendirme eğiliminin kesintisiz sürmesi yatıyor. Küresel enflasyon riskleri ve dolara alternatif arayışları, kurumsal altın talebini yapısal olarak desteklemeye devam ediyor. Dünya Altın Konseyi'nin (WGC) 2026

Merkez Bankası Altın Rezervleri anketine göre, merkez bankalarının yüzde 89'u gelecek 12 ayda küresel rezervlerin artacağını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 45'i gibi rekor bir oran ise kendi rezervlerine doğrudan altın eklemeyi planladığını beyan ediyor.

ALTIN İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ NELER?

Kuruluş, altın fiyatlarına ilişkin bu iyimser tablonun karşısındaki temel riskleri de raporuna ekledi. Enflasyonun beklenenden daha yapışkan (kalıcı) bir seyir izlemesi halinde, Fed'in tahmin edilenden çok daha agresif faiz artışlarına yönelmek durumunda kalabileceği vurgulandı. Olası bir sert parasal sıkılaşma senaryosunun, altın fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmeyi sınırlayabileceği uyarısında bulunuldu.